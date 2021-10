Juristas internacionales abordarán el cambio climático y la inteligencia artificial

La presidenta del capítulo español de la Asociación Mundial de Juristas, María Eugenia Gay, en una fotografía de archivo. EFE/ Toni Albir

Barranquilla (Colombia), 26 oct (EFE).- El papel de la inteligencia artificial en el marco jurídico mundial y el cambio climático serán los temas centrales del World Law Congress Colombia 2021 de la Asociación Mundial de Juristas (WJA), que se realizará el 2 y 3 de diciembre en Barranquilla.

Esta reunión bienal será un "momento crucial de la historia para repensar en el papel del derecho para mejorar la vida de las personas", según aseguró el presidente de la WJA, el español Javier Cremades, en una rueda de prensa en la que intervino de manera virtual.

Acompañado por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, el ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, y la presidenta del capítulo español de WJA, María Eugenia Gay, Cremades explicó los detalles del evento, que contará con la asistencia del rey Felipe VI, así como de presidentes de varios países, ministros y magistrados de cortes internacionales.

Además, este Congreso, que por primera vez se realiza en Colombia, contará con la participación de 160 panelistas de 60 países para analizar las perspectivas y proyecciones de lo que es el derecho positivo, jurídico a nivel internacional.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Cremades destacó el reto de entender en la inteligencia artificial "cómo los derechos individuales pueden estar amenazados por algoritmos agresivos que están alterando las reglas de juego y los preceptos constitucionales".

Por eso, considera necesario "entender mejor cómo funciona, cómo combatirlos y cómo a través de la tecnología y de la educación poder hacer que también en el mundo de la red, el derecho pueda ser aplicado y no sea vulnerado".

Sobre el cambio climático, el presidente de la WJA sostuvo que a través del derecho es fundamental entender cómo se están afectando las regulaciones administrativas, civiles, fiscales y penales en tantas jurisdicciones y cómo se está creando un derecho global.

En cuanto a las reformas constitucionales, Cremades se refirió a casos como el de Chile, Perú, Colombia y México, en donde se están planteando reformas de este tipo, incluso por parte del Ejecutivo.

"No es solamente en este rincón del mundo, en muchos otros países es un reto entender que hay que proteger la Constitución del propio poder constituyente que tiene derecho a reformar, pero sin desnaturalizar lo que es la esencia del Estado de Derecho", sostuvo.

PROTAGONISMO DE LA MUJER

El Congreso Mundial de Juristas también abordará un cuarto tema, que es transversal a los anteriores, como es el protagonismo creciente de la mujer en el derecho.

"Vamos a tener un panel el último día con la primera dama de Colombia y con unas mujeres increíble que van a reflexionar sobre esa aportación que el género femenino aporta a la construcción de un mundo basado en el gobierno de las leyes", precisó.

La Asociación Mundial de Juristas es una organización no gubernamental creada en 1963, presente en 85 países, con estatus consultivo ante la ONU. El anterior congreso se realizó en 2019 en Madrid con la asistencia de más de 2.000 juristas de 63 países.