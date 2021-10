Jornada clave en Portugal para dilucidar si habrá elecciones anticipadas

El primer ministro portugués, Antonio Costa. EFE/EPA/JOHANNA GERON / POOL

Lisboa, 26 oct (EFE).- La crisis política abierta en Portugal por el rechazo a los Presupuestos de 2022 de los partidos de izquierdas, que podría desembocar en elecciones anticipadas, está cada vez más enconada y hoy vive una jornada clave antes de la votación general, que tendrá lugar mañana miércoles en el Parlamento luso.

El Bloque de Izquierda (BE), el Partido Comunista (PCP) y Los Verdes ratificaron ayer que votarán en contra de los presupuestos, por lo que el Gobierno socialista de António Costa se reunió de urgencia la pasada noche en un Consejo de Ministros extraordinario.

El Partido Socialista (PS) cuenta con 108 de los 230 diputados que tiene la Cámara, el BE suma 18 y la coalición entre el PCP y Los Verdes son 12, por lo que necesita, al menos, la abstención de alguna de estas formaciones.

Por otro lado, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha insistido en los últimos días en que si no hay Presupuestos se convocarían elecciones.

En el día de ayer, el Gobierno también avanzó que, en caso de elecciones anticipadas, António Costa no dimitiría.

Las negociaciones se han estancado, según BE y PCP, cuando se han debatido cuestiones relacionadas con el trabajo, la sanidad o las pensiones.

En las últimas horas, algunos especialistas ya hablan de que los comicios anticipados podrían celebrarse en el mes de enero.

Por su parte, el principal partido de la oposición, el PSD (centroderecha), que cuenta con 79 escaños y votará en contra de los Presupuestos, celebrará primarias el 4 de diciembre donde competirán por la presidencia el actual líder, Rui Rio, y Paulo Rangel.

En la tarde de hoy comenzará el debate de los Presupuestos de 2022 en la Asamblea de Portugal y mañana serán votados en su totalidad.