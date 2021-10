Jagoba Arrasate: “Ante el Real Madrid hay que hacer mil cosas bien”

Jagoba Arrasate, el pasado fin de semana. EFE/Jesus Diges

Pamplona, 26 oct (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha afirmado que su equipo se encuentra bien de “confianza y autoestima”, pero que deberá hacer “mil cosas bien” para vencer a todo un Real Madrid este miércoles en partido de la undécima jornada de LaLiga Santander.

Osasuna saltará al césped del Santiago Bernabéu con la idea de “defender lo mejor posible” y hacer daño al rival con una eficacia “indispensable” en este tipo de estadios con la idea de sacar un buen resultado.

Arrasate opinó en rueda de prensa que no deberán dejar correr al Real Madrid, un equipo “que es muy bueno en casi todo”, y del que resaltó su gran virtud de aprovechar los espacios a la espalda que les dejan sus rivales, ya que, con ello, “te matan”.

“En ese ida y vuelta no vamos a salir ganadores. Necesitamos otro plan de partido”, indicó el preparador vasco sobre los peligros del actual segundo clasificado de LaLiga Santander.

Arrasate apuntó que, en caso de tener la posesión de balón, sus jugadores tendrán que cometer el menor número de pérdidas posibles, así como terminar las acciones de las que dispongan para no ser desprevenidos a la contra.

“En estos campos las estadísticas suelen ser desfavorables porque hablas de un rival que es muy potente, por lo que deberemos hacer casi todo bien. Tenemos esa ilusión de que fuera de casa nos están saliendo bien las cosas”, argumentó Arrasate sobre su próximo reto en el que tendrán que hacer “un partido redondo” para tener alguna opción de sumar puntos.

Osasuna saldrá al coliseo blanco con la tranquilidad de haber conseguido 18 puntos en 10 jornadas, algo que les ha hecho alejarse del descenso y que permitirá a sus pupilos “tener esa soltura para atreverte a hacer cosas, pero sin equivocarnos”.

Sobre el brasileño Vinicius Junior, opinó que "seguramente sea uno de los jugadores más desequilibrantes de la Liga. Está en un gran momento, con muchísima confianza y tiene capacidad para desbordar”.

Respecto a la posibilidad de ver de inicio a Kike García y al argentino Chimy Ávila, comentó que cree que "pueden jugar juntos y se complementan muy bien. Kike García es el que más ha jugado estando a un gran nivel y el Chimy Ávila ha logrado ese plus de confianza que le han dado sus últimos goles".

Definió como los “dos equipos más poderosos de la liga en cuanto a físico” a Real Madrid y Sevilla, rivales de Osasuna en apenas cuatro días.

Sobre la no convocatoria del croata Ante Budimir, explicó que “está mucho mejor. Está entrenando con el grupo y la idea es que mañana haga otra sesión fuerte. A ver si el sábado puede ir convocado. De la lesión está bien, pero le falta ese ritmo”.

“Si Courtois considera a Osasuna entre los rivales del Real Madrid, es un tío cachondo”, finalizó su intervención Arrasate en referencia a las declaraciones del meta madridista tras el cásico del Camp Nou