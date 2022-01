Fútbol/Primera.- (Pre) El Sevilla quiere seguir arriba en Mallorca y el Betis busca refrendar Europa ante el Valencia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Sevilla FC, tercer clasificado de LaLiga Santander, busca este miércoles en el Visit Mallorca Estadi (19.00 horas) su tercera victoria consecutiva para mantenerse en la zona 'Champions', en una undécima jornada en LaLiga Santander 2021-2022 en la que el Real Betis espera aprovechar el mal momento del Valencia (20.00 horas) y conservar su plaza continental.



Solo la derrota en Granada (1-0) interrumpió la magnífica racha de los de Julen Lopetegui en el campeonato doméstico, donde han ganado cuatro de los últimos cinco encuentros disputados. Así, ocupan la tercera plaza con 20 puntos, los mismos que el Real Madrid y a solo uno del líder, la Real Sociedad.



El cuadro nervionense pudo resarcirse del tropiezo ante los nazaríes en Balaídos (0-1) justo después del parón por selecciones, y el pasado domingo confirmó su recuperación en un loco duelo ante el Levante (5-3) en el que encajó la mitad de los goles que arrastra en contra en todo el curso.



El preparador vasco tratará de corregir esos errores defensivos en un choque en el que seguramente vuelva a rotar respecto al duelo con los 'granotas' con las posibles vueltas de Acuña, Joan Jordán y Ocampos, mientras que Rafa Mir parece que seguirá siendo el '9' porque Youssef En Nesyri sigue con alguna molestia y es duda. Karim Rekik es la única baja.



Mientras, el RCD Mallorca necesita quitarse el mal sabor de boca del empate de la pasada semana en Mestalla; donde los de Luis García Plaza se adelantaron 0-2, pero la expulsión de Kang-In Lee animó al conjunto 'che', que consiguió salvar un punto con los goles de Guedes y Gayà en el descuento.



Sin el surcoreano, cuyo puesto en el once podría ser para Lago Junior, ni Rodrigo Battaglia, también expulsado una vez terminado el encuentro, el equipo bermellón busca poner fin a su mala serie de resultados, que le ha llevado a sumar solo 5 de los últimos 21 puntos en juego después de un buen inicio de temporada, aunque en su estadio suele estar siendo mucho más sólido.



Para lograr este objetivo y alejarse de la zona peligrosa, Luis García Plaza podría apostar por más rotaciones con las entradas de Fer Niño, Amath o Salva Sevilla, mientras que Kubo y Raillo se lo pierden por lesión.



EL VALENCIA BUSCA FRENAR SU MAL MOMENTO ANTE UN BETIS AL ALZA



Además, en el Benito Villamarín (20.00 horas), un alicaído Valencia visita a un Real Betis al alza y que espera refrendar su gran estado de forma para asentarse en los puestos europeos ante un teórico rival directo.



Tras su mal arranque de campaña, los de Manuel Pellegrini han tomado impulso para ganar cinco de sus últimos siete encuentros ligueros y esperan aprovechar su segundo partido consecutivo como locales para sumar tres puntos más.



En el feudo verdiblanco, donde el conjunto andaluz está encajando todavía demasiados goles y sólo ha sido capaz de dejar la puerta a cero ante el Getafe, su debe en este principio de campaña, sólo ha ganado hasta el momento el Real Madrid (0-1).



El 'Ingeniero' tiene la baja por sanción en defensa de Edgar y podría seguir siendo fiel a su política de rotaciones que, de momento, le está funcionando y disponer ante un rival que pone mucha intensidad un once muy renovado en todas sus líneas con la posible entrada de Borja Iglesias, Willian Carvalho, Ruibal o Víctor Ruiz.



Enfrente, un Valencia que llega 'tocado', pero que espera que su empate in extremis ante el Mallorca le sirva de revulsivo para tratar de acabar con una mala racha de seis compromisos ligueros sin vencer, lo que supone mes y mdios sin ganar, aunque su calendario ha tenido también cierta dureza.



Las visitas al Camp Nou y al Sánchez-Pizjuán o el duelo ante el Real Madrid hicieron descarrilar a un conjunto 'che' que había comenzado bien la campaña y que ahora navega en mitad de la tabla con 13 unidades, a cinco de Europa y siete sobre la zona de descenso.



José Bordalás debe decidir sobre la presencia o no del delantero uruguayo Maxi Gómez, que anda con una sobrecarga muscular y que en el caso de no poder jugar sería sustituido seguramente por Marcos André. Carlos Soler y Hugo Guillamón, suplentes ante el Mallorca, podrían volver a un equipo que sólo ha ganado a domicilio en El Sadar.



--PROGRAMA DEL MIÉRCOLES EN LALIGA SANTANDER.



Mallorca - Sevilla. Jaime Latre (C. Aragonés) 19:00.



Rayo Vallecano - FC Barcelona. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 19:00.



Betis - Valencia. Díaz de Mera Escuderos (C. C.-manchego) 20:00.



Real Madrid - Osasuna. Soto Grado (C. Riojano) 21:30.