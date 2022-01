Estados Unidos.- EEUU anuncia nuevas medidas de vacunación para los viajeros nacionales e internacionales

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha confirmado este lunes que los extranjeros que deseen entrar al país a partir del 8 de noviembre, fecha establecida por la Administración para la reapertura de fronteras, tendrán que estar completamente vacunados y acreditarlo, mientras que los ciudadanos estadounidenses no vacunados deberán presentar una prueba negativa tomada un día antes de volver a ingresar al país.



"El 8 de noviembre, los viajeros que lleguen por vía aérea a Estados Unidos que no sean ciudadanos y que no sean inmigrantes deberán estar completamente vacunados y presentar una prueba de su estado de vacunación antes de volar a Estados Unidos", han explicado altos funcionarios de la Casa Blanca este lunes en un rueda de prensa.



Además, en cuanto a los ciudadanos estadounidenses que sí estén vacunados, también deberán someterse a una prueba diagnóstica antes de volver, en este caso tres días antes.



Para corroborar la inmunización de los viajeros, las compañías aéreas verificarán esta información. Se aceptarán las vacunas aprobadas o autorizadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en ingés) y las incluidas en la lista de uso de emergencia de la OMS.



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), sin embargo, han determinado una lista "muy limitada" de exenciones, que incluye a los menores de 18 años y a los países con una tasa de vacunación total inferior al 10 por ciento debido a la falta de disponibilidad de vacunas.



También este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva en la que ha levantado las restricciones de viaje que todavía imperaban sobre países como China, India, Brasil, Sudáfrica y gran parte de Europa.



"A Estados Unidos le conviene alejarse de las restricciones país por país que se aplicaban anteriormente durante la pandemia de COVID-19 y adoptar una política de transporte aéreo que se base principalmente en la vacunación para avanzar en la reanudación segura de los viajes aéreos internacionales", ha indicado el mandatario.