España.- El PSOE respalda a Batet y pide a Podemos que no introduzca "dinámicas que rompan la estabilidad de la Cámara"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS



El portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha mostrado este martes el "absoluto respaldo" de su grupo a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, por haber cumplido "exquisitamente" con la legalidad en la ejecución de la sentencia del Supremo contra el ex diputado Alberto Rodríguez y ha rechazado "dinámicas que rompan estabilidad y correcto funcionamiento de la Cámara" como sería, a su juicio, la dimisión de la presidenta que reclaman sus socios de Unidas Podemos.



En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Gómez ha incidido en que Batet se ha atenido en todo momento a la legalidad. Así, ha recordado que el primer informe de los letrados en el que se basaron PSOE y Unidas Podemos para que no se actuara en un primer momento contra Rodríguez dejaba claro que la interpretación de que la sentencia no afectaba a la condición de diputado del condenado se hacía "sin perjuicio" de lo que sobre la misma pudieran determinar el propio Supremo o la Junta Electoral Central.



Tras esa primera decisión de mantenerle en el escaño, ha recordado, y después de recibir un oficio por parte del Supremo, la Mesa acordó solicitar una aclaración sobre el alcance de la pena al tribunal. Recibida esa aclaración, Batet decidió ejecutar la sentencia e informó a Rodríguez de que perdía su acta.



Gómez ha hecho hincapié en que "hay un nuevo informe de los servicios jurídicos que respalda que hay que dar nuevos pasos tras la aclaración de Supremo" y que Batet actuó conforme a ese criterio.



"Todos los pasos que ha dado han sido correctos, otra cosa es que otros grupos no estén de acuerdo con la sentencia. La presidenta tiene que cumplir la sentencia y eso es lo que ha sucedido", ha dicho, recalcando que la decisión le correspondía a ella, no a la Mesa.



Por eso, ante las peticiones de Unidas Podemos para que Batet dimita por cómo se ha conducido en este asunto, Gómez ha rechazado "dinámicas que rompan la estabilidad y el correcto funcionamiento de la Cámara".