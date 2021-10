Empleados FMI instan a Georgieva a explicar episodio de Brasil

(Bloomberg) -- Casi 200 empleados del Fondo Monetario Internacional firmaron una petición solicitando a la directora gerente Kristalina Georgieva que aclarare los detalles de las acciones que llevaron a la atenuación de una advertencia sobre los riesgos ambientales para la economía brasileña.

La petición, firmada por 194 empleados del fondo con sede en Washington, fue enviada por el defensor del pueblo del FMI a la oficina de Georgieva el lunes, según un correo electrónico interno del fondo interno al que tuvo acceso Bloomberg News.

“Nosotros, los miembros firmantes del personal, quisiéramos expresar nuestras preocupaciones con respecto a un tema cercano a nuestro corazón: el respeto por las reglas y procedimientos que salvaguardan la independencia técnica del personal”, escribieron los miembros del personal.

El número de signatarios equivale aproximadamente al 7% del personal global del FMI de 2.700. Tales peticiones son raras en la historia reciente del fondo, según personas familiarizadas con las operaciones que pidieron no ser identificadas.

El movimiento llega después de Bloomberg News informó el 8 de octubre que los funcionarios del fondo, incluida Georgieva, quien ha hecho del cambio climático un tema emblemático, suavizara la advertencia sobre los riesgos ambientales para la economía de Brasil después de que el presidente Jair Bolsonaro objetara el lenguaje.

La decisión de la gerencia a fines de julio involucró la evaluación anual clave del FMI, conocida como consulta del Artículo IV, para la economía más grande de América Latina. Los gerentes inicialmente dieron su visto bueno al informe del personal técnico el 30 de julio antes de revocarlo horas más tarde y posteriormente eliminar la redacción en disputa, confirmaron funcionarios del FMI al ser consultados por Bloomberg News sobre los acontecimientos.

“La gerencia ha asegurado al personal que se respetaron todas las políticas y procedimientos del fondo relacionados con el informe del personal del Artículo IV de Brasil y ha respondido en detalle a todas las preguntas planteadas”, dijo el martes Gerry Rice, portavoz del FMI en una respuesta enviada por correo electrónico a preguntas.

El puesto de Georgieva en el FMI está bajo presión por las acusaciones no relacionadas de una investigación del bufete de abogados WilmerHale, realizada para el Banco Mundial, de que empujó al personal en 2017 a manipular los datos de China bajo la presión del Gobierno para mejorar su clasificación en un informe. Georgieva, de 68 años, negó haber actuado mal.

El directorio del FMI a principios de este mes dijo que su investigación no demuestra de manera concluyente que Georgieva desempeñó un papel inadecuado en el informe en cuestión, que clasifica el clima empresarial de los países.

En la petición, que cita el artículo de Bloomberg sobre el asunto de Brasil, el personal del FMI le preguntó a Georgieva si su oficina buscaba la eliminación del lenguaje relacionado con el cambio climático del informe de Brasil, y si esto violaba las políticas sobre compartir y negociar informes del personal.

“Nuestro principal producto se conoce como ‘informe del personal técnico’ por una razón”, señaló el personal técnico del FMI en la petición. Si los países no están de acuerdo, “nuestras políticas ofrecen varias formas constructivas de avanzar”, pero “nuestras políticas descartan explícitamente la negociación del texto”.

Georgieva, en un correo electrónico al personal del FMI visto el lunes por Bloomberg News, dijo que en el caso de Brasil se respetaron todas las reglas y procedimientos del fondo.

“El equipo de gestión, incluyéndome a mí, desempeñó un papel constructivo, con el objetivo de preservar la integridad del trabajo del personal al tiempo que buscaba comprender las preocupaciones de las autoridades”, escribió, refiriéndose al Gobierno de Brasil.

