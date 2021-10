El Parlamento de Panamá aprueba el presupuesto nacional ajustado para 2022

Fotografía de archivo en la que se registró una toma general de la Asamblea Nacional de Panamá, en la capital panameña. EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 26 oct (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Panamá aprobó este martes en tercer y último debate el proyecto de presupuesto general del Estado de 2022 por un monto de 25.294,7 millones de dólares, luego de que, a pedido de los diputados, fue ajustado y elevado en un 0,66 % por el Gobierno.

El Ejecutivo incrementó el monto del presupuesto en 168,1 millones de dólares después de que el proyecto fuera devuelto por la AN, que pidió que se reformulara "en 560 millones de dólares, distribuidos 141 millones para funcionamiento y para inversión 418,2 millones de dólares", según dijo el pasado 6 de octubre un comunicado oficial.

El Ministerio de Economía y Finanzaz s dijo este martes en un comunicado "que recomendó un aumento de 168 millones de dólares basado en ingresos propios adicionales, sugeridos por entidades de Gobierno Central y descentralizadas", tras "mantener el empeño gubernamental de privilegiar la inversión sobre los gastos corrientes y de funcionamiento".

La razón de los ajustes, de acuerdo con la cartera económica, obedece a los claros indicios del ritmo de recuperación de la crisis provocada por la pandemia covid-19 en las finanzas públicas que "todavía está impactando la economía mundial".

El titular del ministerio, Héctor Alexander, ha reconocido que las limitaciones al presupuesto "son reales y el margen de maniobra actual es estrecho, toda vez que el tamaño del presupuesto es influenciado de una forma importante por los ingresos. Nuestros ingresos dependen del desempeño de la economía".

"Nos toca facilitar la actividad de los sectores productivos, recuperar la confianza para contribuir a un ambiente más propicio a nuevas inversiones y exportaciones, y en la medida en la que tengamos éxito, mejorarán las condiciones para fortalecer los presupuestos públicos de los próximos años", afirmó Alexander.

El presupuesto ajustado de 25.294,7 millones cumple con los niveles de déficit fiscal fijados en la Ley de Responsabilidad Fiscal Social y representa un incremento de 4 %, comparado con el presupuesto modificado del 2021, indicó el ministerio.

De igual forma, el presupuesto para el 2022 refleja un aumento de 254,4 millones en el renglón de inversión y una disminución de 86,3 millones en la parte de funcionamiento, comparado con lo presentado en julio pasado, según la información oficial.

Para el 2022, los ingresos totales ascienden a 25.294,7 millones, los ingresos corrientes se elevan a 16.521,8 millones mientras que los ingresos de capital totalizan 8.772,9 millones, detalló la AN.