El Mallorca a la espera sanción de Lee ante un Sevilla en busca liderato

Imagen de archivo de un partido entre Mallorca y Sevilla. EFE/Julio Muñoz

Palma/Sevilla, 26 oct (EFE).- El Mallorca, que ha recurrido la expulsión, confía en poder contar con el surcoreano Kang In Lee para recibir este miércoles, en la undécima jornada de LaLiga Santander, a un Sevilla en buen momento y que busca en Son Moix el lidearto.

Lee estaba siendo el jugador más determinante del equipo balear, pero la doble tarjeta amarilla que vio ante el Valencia le impedirá jugar este miércoles, salvo que en las próximas horas prospere un recurso por la primera de las cartulinas que vio en Mestalla, según anunció este martes Luis García Plaza.

Sin Lee el Mallorca pierde pegada en los metros finales. Su ausencia ante un rival tan exigente como el Sevilla lo puede notar el equipo, que también está echando en falta la aportación del japonés Takefusa Kubo, lesionado.

El catalán Jordi MBoula o el senegalés Amath Ndiaye se perfilan como sustitutos del futbolista asiático si éste, finalmente, no juega. El resto del once puede ser el mismo que cedió un empate (2-2) en Mestalla encajando dos goles en el tiempo de prolongación, circunstancia que dejó muy mal sabor de boca en el grupo que dirige Luis García Plaza.

El técnico mallorquinista tendrá que decidir, asimismo, si recurre a las rotaciones para dar descanso a alguno de sus futbolistas con más minutos y también, si mantiene a Manolo Reina bajo los palos o vuelve a confiar en Dominik Greif.

Ante el Valencia jugó el malagueño porque "había que darle confianza" tras su error en Anoeta, dijo García Plaza, pero también aseguró que "más adelante" iba a recurrir al eslovaco.

Ya son cuatro los puntos que el Mallorca se ha dejado en los últimos minutos tras la derrotas ante Osasuna (2-3), Real Sociedad (1-0) y el empate en Valencia (2-2).

Y siete los puntos cedidos por los mallorquinistas en su estadio después de caer ante el Osasuna y las tablas con el Betis y el Villarreal.

El Sevilla llega a Mallorca instalado en la zona alta de la tabla, a un punto de líder, la Rea Sociedad, y con un partido menos, aunque son números de los que no se quiere hablar en el seno de la plantilla, sobre todo el que la encabeza, su entrenador, Julen Lopetegui.

La formación hispalense, pese a esa buena clasificación y que en la Liga de Campeones también está vivo en su objetivo de pasar a los octavos, ha recibido críticas por parte de un sector de la afición al que no le gusta el fútbol que despliega, sobre todo fuera del Sánchez Pizjuán, dónde se le vé siempre bien armado en la defensa pero con pocos recursos en ataque.

Eso se comprobó en los cuatro partidos consecutivos que el equipo jugó recientemente como visitante -dos en LaLiga y otros dos en la 'Champions'-, en lo que paradójicamente solo perdió uno, en Granada (1-0), empató dos, ante el Wolfsburgo (1-1) y Lille (0-0), y ganó en su último viaje, en Vigo ante el Celta (0-1).

Otra cosa es lo que se vé en el barrio de Nervión, donde los de Lopetegui llevan un pleno de cuatro triunfos en LaLiga en partidos en los que perforó la portería rival con facilidad gracias a un despliegue ofensivo mucho más activo, algo que se refrendó el pasado domingo con la visita del Levante y el 5-3 con el que concluyó el choque.

Ahora, tres días después, vuelve a viajar, en esta ocasión a Mallorca para medirse a un rival que en su regreso a la máxima categoría está clasificado desahogadamente en la tabla.

Para este partido es baja segura el defensa neerlandés Karim Rekik, que se lesionó la pasada semana el encuentro disputado en Francia, mientras que el centrocampista argentino Alejandro 'Papu' Gómez, quien también estuvo ausente ante el Levante, es otro con pocas opciones de jugar.

Es probable la vuelta a la portería del habitual titular, el marroquí Yassine Bono, quien el domingo por decisión técnica le dejó el sitio al serbio Marko Dmitrovic, mientras que en la defensa también sería la habitual con Jesús Navas, el francés Jules Koundé, el brasileño Diego Carlos y el argentino Marcos Acuña.

Mas dudas supone el resto de líneas, que las mueve mucho el técnico vasco para repartir minutos en un calendario en el que siempre se juegan dos partidos por semana.

En el caso de la punta ha tomado protagonismo en las últimas citas Rafa Mir por la lesión del marroquí Youssef En-Nesyri, quien ya estuvo en el banquillo el pasado domingo pero no jugó al reconocer el propio Lopetegui que aún no está al cien por cien, algo que volvió a reiterar este martes en su comparecencia.

- Alineaciones probables

Mallorca: Reina o Greif; Maffeo, Valjent, Russo, Costa; Baba, Salva Sevilla, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Amath, Ángel.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán; Suso, Óliver Torres, Ocampos; Rafa Mir.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés).

Estadio: Visit Mallorca

Hora: 19.00 CET (17.00 GMT)

-----------------------------------------------------------

Clasificación: Mallorca 12º 12 puntos- Sevilla 3º 20 puntos

La estadística: El Sevilla derrotó 0-2 al Mallorca en la temporada 2019-2020, la del descenso del conjunto bermellón, con goles de Diego Carlos y Banega; la última derrota sevillista en Palma se remonta a marzo de 2013 (2-1).

El entorno: El Mallorca espera la mejor entrada en Son Moix desde que se levantaron las restricciones de público por la pandemia. En la victoria ante el Levante (1-0), asistieron 11.803 espectadores, la mitad del aforo del campo.-