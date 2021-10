El líder e invicto de la Concacaf, México, probará a Ecuador en Charlotte

Gerardo Martino, en una imagen de archivo. EFE/Rodrigo Sura

Guayaquil (Ecuador), 26 oct (EFE) .- El líder e invicto de las eliminatorias centroamericanas, México, probará este miércoles al tercero de Sudamérica, Ecuador, previo a sendos partidos de noviembre próximo en los que buscarán sostenerse en la zona de clasificación para el Mundial de Catar 2022, en la ciudad estadounidense de Charlotte, en Carolina del Norte.

Tanto Ecuador como México presentarán una mezcla de titulares, suplentes y otros convocados por primera ocasión, pues no contarán con sus principales figuras, porque el amistoso no entra en el calendario de fecha FIFA.

Ecuador echará mano de Hernán Galíndez (Universidad Católica), uno de los porteros del proceso que emprendió en septiembre de 2020 con Ecuador el técnico argentino Gustavo Alfaro, y de uno de los goleadores en la actual eliminatoria, Michael Estrada, del Toluca, de México.

El técnico de México, el también argentino Gerardo "Tata" Martino, dispondrá de los porteros Rodolfo Cota (León) y Jonathan Orozco (Tijuana) con algo más de experiencia en el combinado.

Contará, además, con seis de los jugadores que obtuvieron la medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el defensa Jesús Angulo, del Atlas; los centrocampistas Roberto Alvarado, Cruz Azul; Fernando Beltrán, Jesús Angulo, Uriel Antuna, del Guadalajara; y el delantero Eduardo Aguirre, del Santos Laguna.

A pesar de las ausencias, se prevé que Ecuador y México harán una gran presentación por los muy buenos niveles de juego de la actual temporada tanto de la Liga Pro ecuatoriana, y la Liga mexicana.

Ecuador ocupa el tercer puesto de las eliminatorias sudamericanas, con 17 puntos, que le permiten respirar con algo de tranquilidad en la zona de clasificación sudamericana, detrás de Brasil y Argentina, y por sobre Colombia y Uruguay, con 16 puntos cada una.

Por su parte, México, de la mano del "Tata" Martino, un recordado exfutbolista por los fanáticos del guayaquileño Barcelona, club en el que cerró su ciclo futbolístico en el año de 1996, tiene actualmente invicto y líder a los mexicanos, con 14 puntos, fruto de cuatro triunfos y dos empates, con uno de los mejores ataques (10 goles) junto a Canadá y el mejor sistema defensivo, pues en seis encuentros recibió tres goles.

Ecuador reaparecerá en las eliminatorias sudamericanas en próximo 11 de noviembre de local contra Venezuela y visitará a Chile el 16 del mismo mes, por las fechas 13 y 14, respectivamente.

Entretanto, México se enfrentará por el octogonal final de visitante a Estados Unidos, que esta segundo con 11 puntos, el 12 de noviembre, y el 16 chocará contra Canadá, tercero con 10 unidades.

El amistoso servirá también para que los seleccionadores encuentren a los sustitutos de los defensas izquierdos Pervis Estupiñán, Diego Palacios y del atacante Ángel Mena, los tres suspendidos una fecha por la acumulación de dos tarjetas amarillas cada uno, y en México para el defensa Néstor Araujo, que sufrió una expulsión en el reciente partido conta El Salvador.

Alineaciones probables:

Ecuador: Hernán Galíndez; Andrés López, Marlon Mejía, Luis Segovia, Christian Cruz; Julio Joao Ortiz, Johnny Quiñónez, Danny Cabezas, Nilson Angulo; Janner Corozo y Michael Estrada.

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

México: Rodolfo Cota; Jesús Angulo, Kevin Álvarez, Víctor Guzmán, Osvaldo Rodríguez, Alan Cervantes, Erick Lira, Fernando Beltrán, Alejandro Zendejas, Santiago Jiménez, y Uriel Antuna.

Seleccionador: Gerardo Martino.

Árbitro: No ha sido proporcionada su designación por la organización del amistoso.

Estadio: Bank of América en Charlotte, Carolina del Norte.

Hora: 21.00 horas locales (01.00 GMT).