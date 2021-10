El Barcelona y los infaustos recuerdos coperos de Iraola

Imagen de archivo de 2012 del defensa del Athletic de Bilbao Andoni Iraola (i), controlando el balón ante el jugador brasileño del F. C. Barcelona Maxwell, durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. EFE/Albert Olivé

Madrid, 26 oct (EFE).- Andoni Iraola afronta esta jornada su primer partido como entrenador frente al Barcelona, equipo contra el que más veces jugó en su etapa de futbolista con el Athletic Club de Bilbao y del que no guarda muy buen recuerdo por las tres finales de Copa del Rey perdidas.

Iraola vistió la camiseta del Athletic Club de Bilbao durante 510 partidos entre 2003 y 2015. De todos esos partidos, 27 fueron contra el Barcelona, con un balance de solo dos victorias, ocho empates y diecisiete derrotas.

El conjunto catalán se cruzó en el camino del Athletic y de Iraola en numerosas ocasiones, hasta el punto de que se vieron las caras en tres finales de Copa del Rey (2009, 2012 y 2015) y siempre el trofeo se fue a las vitrinas del Camp Nou, además con victorias solventes por goleada del Barcelona.

Precisamente en la última final, la disputada el 30 de mayo de 2015, saldada con victoria del Barcelona en el Camp Nou, Iraola jugó por última vez con el Athletic antes de marcharse a Estados Unidos para jugar en el New York City.

No fue la única vez que Iraola se quedó sin levantar un trofeo por culpa del Barcelona, ya que aparte de las tres finales de Copa perdidas, en 2010 también el conjunto catalán le privó de ganar la Supercopa de España al perder el partido de ida (1-2) y el de vuelta (3-0).

Las dos únicas veces que Iraola pudo celebrar un triunfo contra el Barcelona, ambas en San Mamés, fueron el 20 de mayo de 2006, cuando ganaron en la última jornada de Liga (3-1), y además marcó un gol, y el 1 de diciembre de 2013, cuando vencieron con un solitario gol de Iker Muniain.

Ahora, el reto que tiene Iraola con el Rayo es volver a ganar al Barcelona con el Rayo, club que no vence al cuadro catalán desde 2002, cuando lo hizo dos veces.

Al partido de esta jornada llega el Rayo Vallecano como séptimo clasificado con 16 puntos, uno más que el Barcelona, que es noveno y tiene 15.