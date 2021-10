EE.UU. dona vacunas a Nicaragua por primera vez y envía más dosis a Honduras

Fotografía de archivo de una vista de dosis de vacunas contra el coronavirus. EFE/Alejandro García

Washington, 26 oct (EFE).- Nicaragua recibirá esta semana por primera vez vacunas contra la covid-19 donadas por Estados Unidos, un lote de más de 300.000 dosis del suero de Pfizer que llegarán al país el viernes, informó este martes a Efe una fuente de la Casa Blanca.

Además, Honduras recibirá este jueves un total de 250.040 dosis de la vacuna de Moderna, que llegarán al aeropuerto de San Pedro Sula, explicó la citada fuente, que pidió el anonimato.

El envío a Honduras eleva a más de 3,6 millones el número de vacunas de inyectables contra la covid-19 que Estados Unidos ha donado a ese país centroamericano, precisó la fuente.

Tanto la donación a Honduras como la de Nicaragua se hacen en el marco del programa Covax, impulsado por la Organización Mundial para la Salud (OMS) y la Alianza para las Vacunas (GAVI) para garantizar un acceso global y equitativo a los fármacos anticovid.

"No compartimos estas dosis para extraer favores o concesiones. Nuestras vacunas no llegan con condiciones. Hacemos esto con el objetivo único de salvar vidas", recalcó la citada fuente.

La donación a Nicaragua, un país que mantiene fuertes tensiones con Estados Unidos en el terreno político, permitirá avanzar en la campaña de vacunación en esa nación, donde apenas el 20 % de la población está vacunada, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El total de dosis enviadas a Nicaragua será de 305.370, que irán a bordo de un avión cuyo despegue está previsto el jueves en Miami, y que llegará al aeropuerto internacional de Managua la madrugada del viernes.

Estados Unidos anunció la semana pasada que ya ha distribuido 200 millones de dosis a países de todo el mundo, de los cuales alrededor de 43 millones han ido a parar a países de Latinoamérica y el Caribe, según un recuento de la Americas Society y el Council of the Americas.

Un cuarto de esas dosis, alrededor de 10,9 millones de unidades, han ido a parar a México, y también han recibido vacunas Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y, a partir del viernes, Nicaragua.

En total, Biden ha prometido comprar y repartir en todo el mundo unas 1.100 millones de dosis de distintas marcas entre este año y el siguiente, y ha pedido a otras potencias que hagan más para acelerar la vacunación en naciones en vías de desarrollo.

Con ese compromiso, Biden ha tratado de responder a las críticas de quienes alertaban de que la acumulación de dosis por parte de Estados Unidos podía repercutir negativamente en la capacidad de otros países con menos recursos para conseguir vacunas suficientes a corto plazo.

La Casa Blanca también aseguró este martes que pondrá en suspenso una compra de 33 millones de dosis de la vacuna de Moderna que tenía previsto distribuir en Estados Unidos, para que en cambio pueda adquirirlas la Unión Africana (UA).

Ese anuncio forma parte de un acuerdo facilitado por Estados Unidos y que desveló este martes la UA, por el que ese organismo africano comprará un máximo de 110 millones de vacunas de Moderna, para distribuirlas en el continente.

África sigue muy rezagada en cuanto a la inmunización contra la covid-19 y, según los datos del África CDC, solo un 5,23 % de los habitantes del continente tiene ya la pauta completa.