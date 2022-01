Edmundo Arrocet rompe su silencio tras la exclusiva de Gustavo, el chófer de Teresa Campos

18-10-2021 Edmundo Arrocet, en el funeral de Begoña Sierra EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



Intentando mantenerse en un discreto segundo plano desde que ofreció su versión de su ruptura con María Teresa Campos en las páginas de la revista Lecturas tras su expulsión de de 'Secret Story' - recordemos que llamó a la veterana presentadora 'mentirosa', aseguró que le había dejado 50.000 euros que la madre de Terelu Campos no le devolvió e insinuó, además, que su entonces novia tenía reacciones agresivas en determinadas situaciones - Edmundo Arrocet está de nuevo en el punto de mira por la exclusiva de Gustavo Guillermo.



Sin dudarlo, y tras haber sido una de las personas más cercanas a la pareja durante los seis años que duró su relación, el chófer y fiel asistente de María Teresa ha roto su silencio en defensa de su jefa, 'desenmascarando' al verdadero Bigote. "Mentiroso", "embaucador", "egoísta" y un sinfín de adjetivos que no dejan en buen lugar al chileno, que según Gustavo no tendría "ni un euro" y compraría los regalos de cumpleaños para su novia "en un chino".



Unas duras declaraciones sobre las que Edmundo Arrocet se ha pronunciado ahora por primera vez. Lo ha hecho en una conversación con 'El programa de Ana Rosa', asegurando que no quiere contestar porque "no quiere más polémica".



A punto de irse a Londres para visitar a su hijo, el humorista cree que "Gustavo habla de boca de Teresa". "Es un hombre de confianza que sacará siempre la cara por ella como es normal", ha añadido, entendiendo la postura del chófer en la exclusiva.



Sin embargo, mantiene que "para argumentar" a él le sobra con "un simple whatapp" que envió a las Campos y que no quieren enseñar porque tiraría por tierra las primeras entrevistas de Teresa tras la ruptura, en las que afirmaba que Edmundo la dejó sin despedirse. "Con un mensaje demostraría que ella miente" ha comentado, confesando que quiere mantenerse al margen pero lanzando, como despedida, una advertencia: "Si se sigue hablando responderé en una entrevista".