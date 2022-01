Coronavirus.- Rusia notifica por primera vez más de 1.100 muertos por coronavirus en un día

El país supera los 8,3 millones de casos tras sumar cerca de 36.500 durante la última jornada



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Rusia han notificado este martes por primera vez más de 1.100 muertos por coronavirus en un día, en medio de un repunte de las cifras durante las últimas semanas que ha llevado a las autoridades a reimponer restricciones.



El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 36.446 casos y 1.106 fallecidos, lo que eleva las cifras totales a 8.316.019 y 232.775, respectivamente, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.



La cifra de casos es inferior al máximo confirmado durante la jornada del lunes, cuando el país rozó los 38.000 contagios, si bien sigue en torno a unas cifras récord después de que la semana pasada se superara por primera vez el umbral de los 30.000 positivos.



La capital, Moscú, figura un día más como la ciudad con más positivos y decesos, con 6.074 y 86, respectivamente, mientras que San Petersburgo ha sumado 2.735 casos y 72 muertos. Por su parte, la provincia de Moscú ha registrado 2.930 contagios.



El organismo ha indicado que 7.213.584 personas se han recuperado de la COVID-19, incluidas 26.973 altas durante el último día, mientras que 1.890.069 siguen bajo observación como posibles casos de coronavirus, según los datos de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor (Rospotrebnadzor).



El balance llega unos días antes de que arranque en Rusia un periodo de vacaciones pagadas para todos los trabajadores no esenciales entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre para intentar contener la propagación del virus.



Por su parte, el diario 'The Moscow Times' ha resaltado que un análisis de las cifras de fallecidos publicadas por el Servicio Federal del Estado para Estadísticas (Rosstat) señala que el país ha registrado 660.000 muertos más desde el inicio de la pandemia que en un periodo de tiempo similar previo al coronavirus.



Hasta la fecha, cerca un tercio de la población rusa cuenta con la pauta completa, mientras que varios sondeos muestran que más de la mitad de los rusos no planean vacunarse, una situación que ha sido achacada por las autoridades como una de las causas de la propagación del virus.