Ciencia.-Fuertes lluvias forzaron un éxodo en Egipto hace 10.00 años

Un estudio de los ríos fósiles del Sahara egipcio ha permitido reconstruir fuertes tasas de lluvia que llevaron a una importante migración de personas fuera del valle del Nilo hace 10.000 años.



¿Por qué la gente que vive cerca del río Nilo emigró al centro de Egipto hace 10.000 años, cuando el Sahara egipcio todavía estaba verde? Los geólogos dirigidos por la Universidad de Ginebra (UNIGE), Suiza, han estudiado los ríos fósiles al norte del lago Nasser en Egipto con el fin de reconstruir la paleohidrología de la región y determinar la tasa de lluvia de este período húmedo africano.



Descubrieron que después de un rápido aumento de la temperatura de aproximadamente 7 ° C, la frecuencia de las lluvias intensas se cuadruplicó, lo que aumentó las inundaciones de los ríos y obligó a las poblaciones ribereñas a migrar al centro del país. Estos resultados, que se publicarán en la revista Quaternary Science Reviews, destacan el aumento de episodios climáticos extremos en caso de calentamiento global.



África experimentó un período húmedo entre 14.800 y 5.500 a. C., caracterizado por un Sahara todavía verde. Sin embargo, esta región al norte del lago Nasser en Egipto es ahora árida, dejando solo ríos fosilizados como rastros de este pasado verde. "Estos ríos son esenciales para reconstruir climas pasados, ya que nos permiten determinar las cantidades de agua que fluye en ese momento, así como las cantidades y frecuencias de las lluvias", explica en un comunicado Abdallah Zaki, investigador de doctorado en el Departamento de Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias de UNIGE y primer autor del estudio.



Para reconstruir la paleohidrología de una región, primero es necesario medir los guijarros en los ríos fósiles. "Los guijarros grandes indican una descarga de agua alta, capaz de transportarlos, al igual que la profundidad y la anchura del río, lo que permite evaluar la descarga de agua, por ejemplo, en unidades de metros cúbicos por segundo", dice Sébastien Castelltort, profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Tierra y autor final del estudio. El segundo paso es conocer la superficie de la cuenca de drenaje, es decir, el área que conecta el agua corriente arriba con el río. "Combinando estas dos cifras, obtenemos la tasa de precipitación responsable de transportar los sedimentos estudiados", prosigue el investigador.



Para encontrar la edad de los ríos, los científicos utilizan dos técnicas diferentes. El primero, realizado en colaboración con ETH Zurich, utiliza la datación por carbono 14 de la materia orgánica que llena los ríos fosilizados. La segunda, denominada Luminiscencia Ópticamente Estimulada y realizada con especialistas de la Universidad de Lausana, consiste en medir la luminiscencia del cuarzo para obtener la edad del depósito de sedimentos.



Los científicos llevaron a cabo este trabajo en seis ríos de la región y confirmaron que los ríos estuvieron principalmente activos entre el 13.000 y el 5.000 a.C., es decir, en el apogeo del período húmedo africano. "Pero lo que es particularmente interesante es que nuestro estudio muestra que la lluvia fue muy intensa, con tasas de 55-80 mm por hora, y que tales eventos de lluvia fueron de 3 a 4 veces más frecuentes que antes del período húmedo africano, que es un enorme perturbación climática ", dice Abdallah Zaki.



De hecho, la tasa de lluvia anual por sí sola no refleja la intensidad de las lluvias y, por lo tanto, las consecuencias. "Si tomamos Londres como ejemplo, tenemos la impresión de que llueve todo el tiempo", ilustra Sébastien Castelltort. "Sin embargo, Londres ve un promedio de 680 mm de lluvia por año, en comparación con aproximadamente 1400 mm en Ginebra, ¡que es más del doble!" Es simplemente que en Londres, las precipitaciones se reparten durante todo el año, mientras que en Ginebra están más concentradas.



Los resultados obtenidos por los geólogos, es decir, este aumento repentino en la frecuencia de eventos de lluvias intensas, explican la fuerte migración de las poblaciones ribereñas (que viven cerca del río) de la región hacia el centro del territorio en ese momento, según lo observado por los arqueólogos. "De hecho, las crecidas violentas de los ríos aumentaron, haciendo inhóspitas las orillas", confirma Abdallah Zaki.



Este cuadruplicado de las precipitaciones violentas también coincide con un aumento de 7 ° C de la temperatura en la región. "Este estudio nos brinda una lección histórica que nos cuentan las rocas sobre cómo se comporta el sistema terrestre en caso de un calentamiento global rápido", dice Sébastien Castelltort. Comprender la distribución de las precipitaciones a lo largo del año se convertirá en un tema clave en la prevención de riesgos hoy, porque en un período de calentamiento global, estos riesgos también aumentarán en el futuro cercano. "Lo que sucedió en Alemania este verano sin duda se volverá más común", concluye.