Brady cosecha mas marcas en su carrera y Cardinals siguen invictos

Foto de archivo del mariscal de campo de Tampa Bay Buccaneers Tom Brady. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Houston (EE.UU.), 25 oct (EFE).- El mariscal de campo Tom Brady volvió a acaparar los reflectores al conseguir marca de por vida, luego de llegar al menos a los 600 pases de anotación en su carrera.

En el juego de equipo, los Arizona Cardinals derrotaron a los Houston Texans, se mantienen como único equipo invicto en la temporada y los Green Bay Packers sumaron su sexta victoria consecutiva.

Brady se convirtió en el primer jugador de la NFL en lanzar al menos 600 pases de touchdown de por vida y los Tampa Bay Buccaneers derrotaron 38-3 a los Chicago Bears.

Con su victoria, los Buccaneers ponen su registro en 6-1 y tienen su mejor inicio de temporada en siete juegos en la historia de la franquicia.

Los Buccaneers, campeones defensores del Super Bowl, ganaron su cuarto juego consecutivo, mejorando a 6-1 y vengando una de sus cinco derrotas de temporada regular de hace un año, con Brady completando 20 de 36 pases para 211 yardas y cuatro pases de anotación.

Brady mejoró su marca a 7-1 de todos los tiempos contra Chicago. El único revés fue una derrota por 19-20 en un juego en octubre.

Además de aumentar el total de pases de anotación de su carrera en la temporada regular a 602, Brady, de 44 años de edad, ahora ha lanzado al menos 20 pases de touchdown en una temporada. Le siguen en la lista Drew Brees (17), Peyton Manning (16), Philip Rivers (15) y Brett Favre (15), todos retirados.

Dee Delaney tuvo una de las tres interceptaciones de los Buccaneers, que llevó al pase de touchdown número 599 de Brady.

Con Antonio Brown y Rob Gronkowski fuera de juego por lesiones, Mike Evans tuvo un gran día recibiendo, terminando con seis recepciones para 76 yardas y tres touchdowns, incluida una de 9 yardas que le dio a Brady el número 600 de su carrera con seis segundos restantes en el primer cuarto.

El receptor DeAndre Hopkins atrapó un pase de touchdown contra su ex equipo; Zach Ertz atrapó otro para su nuevo equipo, los Cardinals derrotaron 31-5 a los Texans y se mantienen como único equipo invicto.

Los Cardinals siguen siendo el único equipo invicto de la NFL y mejoraron a 7-0 por primera vez desde 1974.

Los Cardinals eran favoritos por 20.5 puntos, lo cual es una gran diferencia para un juego de la NFL.

Mientras que los Texans (1-6) han perdido seis juegos consecutivos.

El mariscal de campo Aaron Rodgers lanzó tres pases de touchdown, los Packers derrotaron 24-10 a Washington y sumaron su sexta victoria consecutiva.

Los Packers (6-1) no han perdido desde que tuvieron un marcador adverso de 3-38 ante los Nueva Orleans Saints en el partido de apertura de temporada.

Green Bay entra en el tramo más difícil de su calendario con juegos en Arizona, el jueves por la noche, y en Kansas City el 7 de noviembre.

El mariscal de campo Joe Burrow lanzó para 416 yardas y tres touchdowns, la mejor cifra de su carrera, incluido uno de 82 yardas para el novato Ja'Marr Chase en el tercer cuarto, y los Cincinnati Bengals ganaron como visitantes 17-41 contra los Baltimore Ravens.

Los Bengals ganaron su enfrentamiento de la División Norte de la Conferencia Americana contra los Ravens, tomando la mayor ventaja en la segunda mitad del partido.

Los Bengals (5-2) empataron con los Ravens (5-2) en la cima de la división.

Cincinnati rompió una racha de cinco derrotas consecutivas contra los Ravens. Las tres victorias más recientes de Baltimore en la serie fueron por un puntaje combinado de 114-19.

Con su derrota, los Ravens vieron interrumpida su racha ganadora de cinco juegos.

Los Ravens han comenzado una temporada 5-1 en cuatro ocasiones, pero nunca 6-1.

En otros resultados, el mariscal de campo Mac Jones lanzó dos pases de touchdown y consiguió su primer juego de 300 yardas, y los Nueva Inglaterra Patriots ganaron por primera vez en casa esta temporada al superar por paliza de 54-10 a los New York Jets, que siguen sin encontrar su mejor juego.

Los Titans de Tennessee vencieron 27-3 a los Chiefs de Kansas City; los Raiders de Las Vegas 33-22 a los Filadelfia Eagles; Los Ángeles Rams 28-19 a los Detroit Lions; los Colts de Indianápolis derrotaron como visitantes 18-30 a los 49ers de San Francisco; los Nueva York Giants 25-3 a los Carolina Panthers, y los Atlanta Falcons como visitantes 28-30 a los Miami Dolphins.

Mientras que los Saints de Nueva Orleans en el tradicional partido de los lunes por la noche vencieron a domicilio 10-13 a los devaluados y diezmados Seahawks de Seattle.