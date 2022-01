Asia.- Los líderes de la ASEAN inician su cumbre sin Birmania, que rechaza la exclusión de su líder golpista

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) han iniciado este martes su cumbre anual sin la asistencia de Birmania, que no ha acudido al rechazar una invitación para enviar a un representante no político en lugar del líder de su junta militar, Min Aung Hlaing, una medida que aísla al país a nivel internacional mientras lidia con el conflicto civil interno.



El bloque regional ha dado un paso poco habitual al excluir al líder golpista, ya que generalmente no suele interferir en los asuntos internos, informa el portal Channel News Asia. La ASEAN ha defendido la exclusión de Min alegando que el régimen no ha hecho lo suficiente para poner fin a la violencia tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.



El grupo envió una invitación a un diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores del país para que asistiera a la cumbre, en un intento de tener un representante no político por parte de Birmania, pero la oferta ha sido rechazada por la junta militar a última hora de este lunes.



En concreto, esta ha emitido un comunicado en el que ha respondido al país presidente de la ASEAN, Brunei, que solo aceptaría participar con la asistencia del "jefe de Estado o su representante a nivel ministerial" y ha añadido que "seguiría el debido proceso" marcado por los estatutos del grupo para resolver el problema.



"Al representante de Birmania se le niegan los mismos derechos de los que disfrutan otros Estados miembros de la ASEAN", ha criticado también la junta militar birmana.



Al no acudir a la cumbre, Birmania aumenta la tensión con la ASEAN, que hace frente a la presión internacional para reclamar la rendición de cuentas a la junta militar por la situación tras el golpe de Estado.



Precisamente, Estados Unidos, uno de los países que más ha reclamado al bloque actuar frente a la situación, participará en la cumbre con una delegación encabezada por el presidente, Joe Biden. Además de Estados Unidos, asisten a la cita del grupo --formado por Brunei, Camboya, Singapur, Laos, Indonesia, Malasia, Birmania, Tailandia, Filipinas y Vietnam-- representantes de China y Corea del Sur.



REUNIÓN DE EEUU CON REPRESENTANTES PRODEMOCRÁTICOS



Este lunes, en la víspera de la cumbre, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha mantenido un encuentro con representantes del Gobierno de Unidad Nacional de Birmania, prodemocrático, lo que desafía directamente la legitimidad de la junta para discutir la situación sobre el terreno y puede ser otra de las razones por las que los golpistas han declinado asistir al evento, según informa la agencia estadounidense Bloomberg.



Sullivan ha conversado de forma virtual con los representantes Duwa Lashi La y Zin Mar Aung y ha subrayado el "continuo apoyo" de Estados Unidos al movimiento prodemocracia en Birmania, según ha indicado la portavoz de Seguridad Nacional Emily Horne en un comunicado difundido por la Casa Blanca.



Además, en la cita se han discutido "los esfuerzos en curso para restaurar el camino de Birmania hacia la democracia" y el asesor ha expresado su "preocupación" por "la brutal violencia de los militares birmanos", al tiempo que ha aseverado que Estados Unidos seguirá promoviendo la "rendición de cuentas por el golpe de Estado".



Sullivan también ha manifestado su preocupación por la reciente detención del activista prodemocrático Ko Jimmy y ha incidido en que Estados Unidos seguirá "abogando por su liberación y la de todos los detenidos injustamente". También, han abordado el "compromiso regional e internacional", un contexto en el que el asesor ha reiterado el apoyo de Washington "a los esfuerzos de la ASEAN para hacer que el régimen militar birmano cumpla con sus obligaciones".