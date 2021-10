ASEAN inicia su cumbre de mandatarios sin representante birmano

Hanoi (Viet Nam). EFE/EPA/LUONG THAI LINH

Bangkok, 26 oct (EFE).- La cumbre de mandatarios de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) comenzó este martes con la ausencia de representantes de Birmania, tras la exclusión del líder de la junta militar birmana.

Durante el discurso inicial de la reunión de dirigentes, que se celebra de manera telemática por las restricciones implementadas por la pandemia de la covid-19, el espacio reservado para el representante birmano permaneció vacío.

Ni la Secretaría General del bloque ni el actual organizador, cuya presidencia rotatoria recae en esta edición sobre Brunéi, han indicado de momento los motivos por los cuales Birmania ha iniciado la cumbre sin representación y se desconoce si ésta será la tónica durante toda la cumbre.

Los ministros de Exteriores del bloque optaron el 15 de octubre por invitar a la cumbre a "un representante no político birmano", al no decidirse entre la junta militar y los representantes del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado en abril por políticos y activistas en favor de la democracia y opuestos a los militares.

Sin embargo, este no apareció en la primera sesión del día.

La decisión ha mostrado las divisiones internas entre los socios de la ASEAN, que incluye a Birmania, y ha causado un profundo malestar en la junta birmana que tomó el control del país el 1 de febrero, que atribuye la decisión a la injerencia extranjera.

El bloque del Sudeste Asiático basó su decisión en que la junta militar ha realizado "insuficientes" progresos en aplicar los pactos alcanzados por la ASEAN y el líder militar, Min Aung Hlaing, para zanjar el conflicto en el país, que incluyen el cese de la violencia contra civiles, un diálogo de todas las partes para alcanzar una solución pacífica y el acceso al país de un mediador de la ASEAN.

Este martes, además de la reunión de los presidentes y primeros ministros de la ASEAN, los dirigentes del bloque también mantendrán reuniones con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.

Desde que Donald Trump acudiera a la cumbre de 2017 organizada por Filipinas, las delegaciones del país norteamericano que participaron en la cumbre de líderes de la ASEAN no habían sido encabezadas por el presidente estadounidense.

Dos días después de conocerse la decisión de la ASEAN, la junta militar anunció la liberación de 5.635 personas arrestadas por su participación en las protestas contra el golpe de Estado, aunque grupos pro derechos humanos denuncian que no hay una lista de liberados.

Ni la depuesta líder Aung San Suu Kyi, que afronta varios procesos judiciales iniciados tras la sublevación militar, ni el expresidente, Win Myint, u otras personas vinculadas con la premio Nobel de la Paz, están de momento entre los liberados.

En los casi nueve meses transcurridos desde el golpe, la junta ha arrestado a más de 9.000 personas, de las que más de 7.000 siguen detenidas según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), que también contabiliza 1.199 muertes por la represión de las fuerzas de seguridad.

El Ejército justifica el golpe de Estado por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.

La ASEAN está formada por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.