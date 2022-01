Argentina.- Ricky Rubio vuelve a ganar y protagoniza un rifirrafe con Campazzo

26-10-2021 Ricky Rubio (Cavaliers) y Jokic (Nuggets). El base español Ricky Rubio ha vuelto a cantar victoria con Cleveland Cavaliers en la visita a Denver Nuggets (87-99), partido en el que ha logrado 7 puntos y 8 asistencias y ha protagonizado un llamativo rifirrafe con el base argentino Facundo Campazzo que finalmente no fue a mayores. DEPORTES CLEVELAND CAVALIERS



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Tras el 0-2 inicial de temporada, los Cavaliers han equilibrado su balance (2-2) con un nuevo triunfo en el Ball Arena de Denver, donde Kevin Love (22) y Jarrett Allen (21) se erigieron en máximos anotadores del equipo visitante. Por su parte, Ricky Rubio jugó 25 minutos en los que no estuvo acertado de cara al aro (0/3 en triples y 2/10 en tiros de campo) y a punto estuvo de llegar a las manos con Campazzo.



Un rodillazo del exjugador del Real Madrid cuando el español se disponía a lanzar propició que ambos se gritaran pegados cabeza con cabeza, pero fueron separados antes de lamentar malos mayores. En cuanto a los Nuggets, la buena actuación del vigente MVP Nikola Jokic (24 puntos, 19 rebotes) no fue suficiente.



Además, la noche también dejó una pequeña oportunidad para Juancho Hernángomez, que anotó 2 puntos en 4 minutos de juego con Boston Celtics. Su equipo se llevó la victoria en la prórroga frente a Charlotte Hornets (129-140) con el liderazgo de Jayson Tatum (41 puntos) y Jaylen Brown (30).



--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.



RICKY RUBIO: 7 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes, 1 robo y 1 tapón.



JUANCHO HERNANGÓMEZ: 2 puntos, 1 rebote y 1 robo.