Antes de que comience "Clásico de Otoño" los Astros ya se ven equipo ganador

EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Houston (EE.UU.), 26 oct (EFE).- El veterano manejador Dusty Baker y las estrellas de los Astros de Houston, el puertorriqueño Carlos Correa, el venezolano José Altuve y Alex Bregman están convencidos de que, al margen de cuál sea el resultado de la Serie Mundial que disputarán contra los Bravos de Atlanta, ya son los grandes triunfadores.

Por segunda temporada consecutiva con una ofensiva dominante, los Astros han demostrado que son un equipo ganador y que su llegada por tercera vez a la Serie Mundial en cinco años nada tiene que ver con el escándalo del robo de señales descubierto en el 2018.

"Somos campeones de la Serie Mundial, digan lo que digan los que no tienen más narrativa que la falta de conocimientos de lo que sucede en el campo de juego", declaró Bregman. "Nosotros no tenemos ningún título con mancha o asterisco, todo lo contrario, hemos demostrado que somos un equipo ganador".

Tampoco los seguidores de los Astros consideran a su equipo "tramposo" y consideran que el robo de señales en el béisbol de las Grandes Ligas lo hacen todos los equipos.

"No estoy preocupado por nada de eso", señaló Bregman. "Somos campeones de la Serie Mundial por méritos propios y lo que aportamos en el campo".

Por algo los Astros también son los favoritos en las casas de apuestas de Las Vegas ante los Bravos.

Pero además, su regreso a la Serie Mundial por tercera ocasión en cinco años les da también la oportunidad de resarcirse del trato despectivo recibido fuera de Houston, en el resto de los campos de las Grandes Ligas.

Insultados, maldecidos y molestados con simulacros de cubos de basura durante toda la temporada, los Astros saben que no pueden hacer nada para cambiar la mentalidad de los aficionados.

También han recibido mensajes de odio en las redes sociales y han sido objeto de rumores durante la postemporada de la Liga Americana, con insinuaciones sobre malas acciones.

"Sólo queremos mostrarle al mundo que somos el mejor equipo. Para que podamos hacer eso, tenemos que conseguir cuatro victorias más. No pienso que el ruido exterior nos motive en lo absoluto", señaló Correa.

"No estaba aquí con el equipo en 2017, pero me han abucheado igual que a cualquier otro", comentó el toletero cubano Yordan Álvarez, quien fue nombrado Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga Americana.

El jardinero Michael Brantley jugó contra Houston esa campaña mientras estaba con Cleveland. Ahora porta la camiseta de los Astros.

Los más criticados son los cuatro peloteros que formaron parte de ese equipo de 2017 y que siguen en la alineación: Altuve, Correa, Bregman y el primera base cubano Yuli Gurriel.