AMP.- Perú.- El Congreso suspende el debate del voto de confianza al Gabinete de Vásquez por la muerte de un congresista

10-10-2021 La primera ministra peruana, Mirtha Vásquez POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ GOBIERNO DE PERÚ



La noticia del fallecimiento de Fernando Herrera Mamani, del partido gubernamental, Perú Libre, interrumpe el pleno



Vásquez exhorta a los congresistas a caminar "hacia un horizonte de diálogo y arduo trabajo" para "hacer los cambios que demanda el país"



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Congreso de Perú ha suspendido este lunes el pleno de debate del voto de confianza al Gabinete de la primera ministra, Mirtha Vásquez, al recibir la noticia de la muerte del congresista Fernando Herrera Mamani, miembro de la bancada del partido gubernamental, Perú Libre.



La sesión ha sido interrumpida de forma abrupta al confirmarse el fallecimiento, tras lo que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha solicitado un minuto de silencio.



Asimismo, ha anunciado el aplazamiento de la sesión a la mañana de este martes, en una muestra de duelo por lo sucedido, si bien, posteriormente, se ha rectificado y se ha informado de que la sesión se reanudará el jueves 4 de noviembre, informa el medio peruano 'El Comercio'.



La cita ha arrancado poco antes de mediodía, con la exposición de Vásquez, quien ha subrayado ante el pleno los puntos que guiarán su gestión y ha apelado al "diálogo" por la "igualdad e independencia" del país andino.



"Nuestra prioridad son los derechos básicos de la gente", ha aseverado la primera ministra, que ha marcado la búsqueda del "bienestar de todos los peruanos" tras la crisis de la COVID-19 como una de las "prioridades".



Al mismo tiempo, ha apuntado como objetivos la aplicación de la segunda reforma agraria, la lucha contra la desnutrición infantil o la culminación del gasoducto sur peruano, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno impulsará la inversión pública y privada.



Vásquez ha fijado marzo de 2022 como la fecha en la que se pretende que se retome la educación presencial y ha avanzado que promoverá distintas ramas, como la ciencia y la tecnología digital, recoge el diario peruano 'La República'.



"Este gobierno luchará contra la violencia y la corrupción", ha manifestado también la primera ministra, quien ha destacado la necesidad de frenar el narcotráfico, fortalecer la transparencia, combatir la violencia de género y enfrentar el "racismo y discriminación" en el "Estado intercultural" de Perú.



Por otra parte, ha señalado a acciones para "acelerar la implementación de las medidas de mitigación y adaptación" frente al cambio climático "orientadas a reducir la deforestación y la vulnerabilidad de las poblaciones con mayor riesgo".



Vásquez ha concluido su discurso exhortando a los congresistas a caminar "hacia un horizonte de diálogo y arduo trabajo" para "hacer los cambios que demanda el país", y pidiendo el "voto de confianza" para poner en marcha cada una de las medidas que ha expuesto. Todo ello, ha demando, "sin olvidar que hay caminos por los que no se debe ir", que "tienen las huellas de personas que no obraron bien y que hicieron mucho daño al país, tanto en el siglo pasado como en los últimos años".



Tras la exposición de Vásquez, el Congreso ha paralizado la sesión hasta las 15.00 horas (hora local), cuando ha empezado el debate, que, no obstante, ha durado solo hasta las 17.00 y quedado a medias por la muerte del congresista.



REACCIÓN DE LOS PARTIDOS



En este periodo, congresistas de distintas bancadas han expresado su rechazo al voto de confianza, entre ellas Martha Moyano, de Fuerza Popular, que ha dicho que "no hay propuesta concreta sobre reactivación económica" y ha criticado que no se haya cambiado a algunos ministros, como al titular de Educación, Carlos Gallardo.



"(Los peruanos) seguirán esperando que algún día este Gobierno pueda darles un Gabinete que merezca la confianza, porque este, para nosotros, no la tiene", ha apostillado, por su parte, el congresista Nano Guerra, también de Fuerza Popular.



Por parte de Perú Libre, su portavoz, Waldemar Cerrón, ha lamentado que Vásquez no se haya referido en su discurso al cambio de Constitución. "Hemos seguido el mensaje retórico de la primera ministra con poco contenido", ha lamentado.



Mientras, José Williams, de Avanza País, ha afeado que, con el discurso, la primera ministra ha reconocido que "quiere hacer una nueva Constitución" y llevar al país "a escenarios que van a ser difíciles".



En la misma línea han seguido las criticas al Gabinete, y si bien algunos han adelantado que no darán el voto de confianza a Vásquez, el resultado no se sabrá hasta noviembre, debido al fallecimiento de Herrera Mamani, una noticia que ha producido que algunos congresistas de Perú Libre se desmayen en el Congreso, recoge la emisora peruana RPP.



CONDOLENCIAS



"Expreso mi profundo pesar por el deceso del congresista Fernando Herrera y me sumo al dolor de su familia. Lo recordaremos como un defensor de la democracia, quien luchó por acabar con las diferencias sociales. ¡Cuando un maestro muere, nunca muere! ¡Herrera, presente!", ha clamado el presidente, Pedro Castillo, tras enterarse del fallecimiento del congresista de su partido.



Por su parte, Waldemar Cerrón ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado que la muerte de Herrera ha sido a causa de una parada cardiorrespiratoria. Nieves Limachi Quispe será la que ocupará el cargo del fallecido en el Parlamento, al que accedió por la región de Tacna.



Mientras todo esto sucedía, en el exterior del Congreso se han producido distintas manifestaciones en apoyo y en contra del Gabinete de Vásquez, incluso llegando a darse momentos tensos. Uno de ellos ha tenido lugar cuando un grupo de personas ha lanzado objetos contra la ministra de Trabajo, Betssy Chavez, miembro de Perú Libre.