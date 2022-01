AMP.- Birmania.- Los líderes de la ASEAN piden a la junta de Birmania cumplir sus compromisos y restaurar la democracia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) han instado este martes, tras una reunión de sus líderes, a la junta militar de Birmania a cumplir con sus compromisos, que incluyen poner fin a la violencia y restaurar la democracia en el país que lidera desde el pasado 1 de febrero tras el golpe de Estado.



En la cumbre anual de los líderes del sudeste asiático han urgido, de esta forma, a Birmania a que cumpla los cinco puntos acordados en la reunión de emergencia que celebraron en abril, a la que asistió el líder del Ejército y de la asonada militar, Min Aung Hlaing.



Sin embargo, en esta ocasión la reunión se ha celebrado sin la asistencia de Birmania, que no ha acudido al rechazar una invitación para enviar a un representante no político en lugar del líder de su junta militar, una medida que aísla al país a nivel internacional mientras lidia con el conflicto civil interno.



Los cinco puntos a los que han hecho referencia los países de la ASEAN son el fin de la violencia, el diálogo constructivo entre todas las partes, el nombramiento de un enviado especial de la ASEAN para facilitar el diálogo, la prestación de ayuda humanitaria y una visita del enviado a Birmania.



En un comunicado publicado por Brunei, quien ostenta la actualmente la presidencia del órgano, los líderes han indicado que "se iniciará un diálogo constructivo entre todas las partes implicadas par buscar una solución pacífica en interés del pueblo", un proceso que liderará el enviado especial de la ASEAN para Birmania, Erywan Yusof.



El bloque regional ha dado un paso poco habitual al excluir al líder golpista, ya que generalmente no suele interferir en los asuntos internos, informa el portal Channel News Asia. La ASEAN ha defendido la exclusión de Min alegando que el régimen no ha hecho lo suficiente para poner fin a la violencia tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.



El presidente indonesio, Joko Widodo, ha lamentado que no se han concedido los permisos necesarios para que Yusof se encontrara con todas las partes, mientras que el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, ha instado a "liberar inmediatamente a todos los detenidos políticos" y a colaborar con la ASEAN para "facilitar la prestación de asistencia humanitaria al pueblo de Birmania", según declaración recogidas por DPA.



También ha participado en el encuentro el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha reafirmado ante los líderes de la ASEAN el compromiso de Washington con "el fortalecimiento de la asociación" entre ambos, mientras que se ha comprometido a "profundizar la cooperación", entre otras cosas para "defenderse de las amenazas al orden internacional y promover un Indo-Pacífico libre y abierto".



Asimismo, ha mostrado su "grave preocupación por el golpe militar y la terrible violencia en Birmania", por lo que ha pedido a la junta militar que ponga fin "inmediatamente a la violencia, libere a los detenidos injustamente y restablezca el camino de Birmania hacia la democracia".



Por último, también ha expresado su apoyo a los esfuerzos de la ASEAN para que el régimen militar birmano rinda cuentas respecto a los cinco puntos mencionados, ha detallado la Casa Blanca en un comunicado.