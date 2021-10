Victoria de Orlando Magic ante New York Knicks por 104-110

Orlando Magic venció a New York Knicks como visitante por 104-110 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks vencieron a domicilio contra Orlando Magic por 96-121. Por su parte, los de Orlando Magic perdieron en casa con New York Knicks por 96-121. Con este resultado, Orlando Magic acumula hasta el momento una victoria en tres partidos jugados en la competencia, mientras que New York Knicks se queda con dos victorias en tres partidos disputados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador y acabó con un 29-27. Tras esto, durante el segundo cuarto New York Knicks incrementó su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 18-2 y amplió la diferencia hasta un máximo de 13 puntos (47-34) durante el cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 28-25. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 57-52 en el contador.

En el tercer cuarto también hubo alternancias en el luminoso, hasta que al final terminó distanciándose el equipo local y concluyó con un resultado parcial 23-22 (y un 80-74 total). Por último, en el transcurso del último cuarto se produjo una remontada de Orlando Magic, tuvo una diferencia máxima de 10 puntos (96-106) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 24-36. Finalmente, el duelo terminó con un resultado final de 104-110 a favor del equipo visitante.

Durante el partido, Orlando Magic se hizo con la victoria gracias a los 29 puntos, ocho asistencias y 16 rebotes de Cole Anthony y los 22 puntos, tres asistencias y un rebote de Terrence Ross. Los 30 puntos, tres asistencias y 16 rebotes de Julius Randle y los 23 puntos, tres asistencias y cinco rebotes de Derrick Rose no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

En el siguiente choque de la NBA New York Knicks se enfrentará a Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden, mientras que en el próximo encuentro, Orlando Magic buscará la victoria contra Miami Heat en el American Airlines Arena.