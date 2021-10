Valverde sufre un esguince de rodilla; Courtois no tiene lesión

El defensa del REal Madrid Dani Carvajal sale al campo en sustitución de Valverde en el partido de la décima jornada de Liga que disputan FC Barcelona y el Real Madrid este domingo en el estadio Camp Nou de Barcelona. EFE/Alberto Estevez

Madrid, 25 oct (EFE).- Las pruebas médicas a las que se sometieron en la mañana del lunes Fede Valverde y Thibaut Courtois, confirmaron que el centrocampista uruguayo sufre un esguince de rodilla que le mantendrá diez días alejado de los terrenos de juego y mejores noticias para el portero belga, que no tiene dañada la rodilla.

El clásico dejó a los dos jugadores del Real Madrid con molestias de rodilla pero el resultado de las pruebas confirma que Valverde es el único lesionado. Se dañó en una mala caída, por un golpe sufrido en un salto con Gerard Piqué que le desequilibró.

La resonancia magnética a la que se sometió Valverde confirma que la dolencia se queda en un esguince leve de rodilla y también sufre una contusión torácica. El tiempo estimado de baja, según informan fuentes del club a Efe, oscila entre los ocho y diez días en función de su evolución diaria.

"Contento por el equipo que lo dio todo y nos llevamos los tres a casa, pero triste por el golpe que me deja afuera de las canchas unos días. Esperemos que sea lo más pronto posible para seguir sumando victorias y mantenernos en lo más alto", escribió Valverde en sus redes sociales tras conocer el resultado de las pruebas.

Mejores fueron las noticias para Thibaut Courtois, que sintió un fuerte dolor en la parte trasera de la rodilla derecha al realizar un golpeo en largo pero no sufre lesión alguna. El portero se ausentó del entrenamiento del lunes pero se reincorporará al grupo en la sesión del martes, para preparar el duelo liguero frente a Osasuna.