Una burbuja hermética aislará a los participantes en los Juegos de Pekín

EFE/EPA/WU HONG

Madrid, 26 oct (EFE).- Vacunación, un estricto rastreo de los casos de covid y una reducción al mínimo de la interacción física -prohibido estrecharse la mano o abrazarse- serán las condiciones bajo las que competirán los deportistas en los Juegos de invierno de Pekín, que se inaugurarán el 4 de febrero de 2022.

La primera versión de las guías de participación elaboradas por el comité organizador y los comités olímpico y paralímpico (COI e IPC), publicada este lunes, ofrece unas pautas similares a las que se impusieron el pasado julio en los Juegos de verano de Tokio, aunque se suprime cualquier cuarentena si la pauta de vacunación es completa. A cambio, la burbuja será prácticamente hermética.

En la vacunación se admitirán excepciones para deportistas y personal de sus equipos, "estudiadas caso a caso y basadas en razones médicas". Para el resto, no estar vacunado 14 días antes de llegar obligará a pasar una cuarentena de 21 días.

Se pondrán en marcha "protocolos estrictos" para identificar a quien tenga la covid-19, para localizar a posibles contagiados y para aislar a los afectados.

Al llegar a Pekín, los participantes entrarán en una burbuja en la que podrán alojarse, competir, entrenar, desplazarse y comer solo en los lugares señalados por los organizadores. No deberán entrar en contacto con nadie externo a esa burbuja.

Tendrán que registrar sus datos de salud en una app desde 14 días antes de viajar y hacerse dos test PCR nasofaringeos en las 96 horas previas a su vuelo, que no podrá hacer escala en otra ciudad china que no sea la capital. Una vez en destino, serán sometidos a controles diarios.

Si alguno de los participantes ha pasado la covid, habrá de aportar asimismo un certificado de recuperación.

En caso de positivo durante los Juegos, los enfermos asintomáticos serán aislados y los sintomáticos, hospitalizados. Entre los servicios de los que dispondrán estos deportistas (tres comidas al día, wi-fi, ropa de cambio...) se menciona el "apoyo a su salud mental".

Durante los Juegos, Pekín 2022 cubrirá con un seguro médico y de repatriación a todos los participantes.

El incumplimiento de estas normas acarreará sanciones que pueden ir desde una amonestación o una multa económica, pasando por la descalificación temporal o definitiva de los Juegos.

Los organizadores han publicado dos guías, una para los deportistas y sus equipos y otra para el resto de participantes, incluidos dirigentes, periodistas y personal laboral, que en los Juegos de Tokio se consideró la principal fuente de contagio al entrar y salir de las instalaciones olímpicas para proporcionar bienes y servicios.

"Tras exhaustivos debates y consultas, el COI, el IPC y Pekín 2022 han desarrollado conjuntamente las primeras ediciones de las Guías de Juego de Pekín 2022, que demuestran el consenso de todas las partes implicadas", ha asegurado Han Zirong, vicepresidente y secretario general de Pekín 2022.

"En su elaboración, nuestra máxima prioridad ha sido salvaguardar la seguridad y la salud de todos los participantes, así como del pueblo chino, basándonos en las experiencias de otras citas deportivas y en la política de COVID-19 actualmente en vigor en China", ha añadido.

Una actualización de estas guías se publicará antes de final de año.