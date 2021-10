Senderismo en Mallorca: vistas increíbles en la Sierra de Tramontana

ARCHIVO - Las terrazas de Banyalbufar, originalmente creadas hace siglos por los árabes para cultivar vides de malvasía. Foto: Manuel Meyer/dpa

Durante el otoño, cuando el sol ya no está tan fuerte, llega la época de calzarse los zapatos de trecking en Mallorca. Una opción es el hermoso sendero GR 221, que atraviesa la Sierra de Tramontana. En total, son casi 150 kilómetros de Port d'Andratx, en el sudoeste, hasta Port de Pollença, en el noroeste. Algo detrás del puerto de yates, el sendero se pierde en los bosques de pinos de las colinas. La vista es magnífica, ya que se posa sobre el antiguo pueblo de pescadores de Sant Elm y la "isla del dragón" de Sa Dragonera. A continuación, el camino vuelve a ascender de forma pronunciada a través de bosques de pinos. Las vistas invitan a detenerse una y otra vez para tomarse un respiro. El arte de los muros de piedra La vista de los restos del monasterio trapense La Trapa es impactante. Desde las ruinas brota música clásica. A Miguel Torres le gusta escuchar a Mozart mientras construye muros. Este mallorquín de 80 años ayuda en la restauración del predio del monasterio, de casi 80 hectáreas, construido por monjes trapenses en 1810. En el caso de las construcciones con piedra seca, como los edificios y terrazas del monasterio, se renuncia por completo a la argamasa y al cemento. La técnica consiste en juntar piedras angulares de distintos tamaños. "En ningún otro lugar se perfeccionó tanto la técnica de la piedra seca como en Mallorca. La Unesco incluso la declaró patrimonio cultural mundial en 2018", dice Torres. Compara esta técnica con una composición: "Cada piedra es como la nota de una sinfonía. Tiene que encontrar su lugar para que el muro sea armónico", indica. Torres asegura que en el sendero se podrán apreciar otros incontables muros, terrazas, casas, torres y caminos. Por eso, el GR 221 es también conocido como "la ruta de la piedra seca", la Ruta de Pedra en Sec. Imponentes vistas de la costa Las vistas panorámicas de la escarpada costa oeste de Mallorca brindan emoción el resto del día. En el Mirador d'en Josep Sastre, el acantilado cae dramáticamente unos 450 metros hacia el mar. Por la noche se llega al objetivo, la Finca Ses Fontanelles. Esta finca de 200 años de antigüedad fue transformada en un idílico hotel para senderistas. Las ovejas pastan bajo los cítricos. Vuelve a reinar la tranquilidad. Desde Ses Fontanelles, el sendero asciende de forma pronunciada durante unos 200 metros. Las cabras salvajes parecen sorprendidas por la presencia humana. Cuanto más se sube, más hermosa es la vista sobre la costa salvaje y el Mediterráneo. El siguiente destino de la etapa, Banyalbufar, es con sus terrazas de piedra, sus callejones empinados y sus casas de arenisca de color ocre uno de los pueblos más bonitos de la Tramontana. Banyalbufar significa "construido junto al mar". El nombre proviene de los ocupantes árabes que crearon aquí hace siglos terrazas para el cultivo del vino de malvasía. Pueblos como de libro de ilustraciones Al día siguiente, el camino vuelve a serpentear entre oscuros bosques de encinas. Después de Esporles, el sendero sube hasta la cresta de la montaña, a una altura de casi 600 metros. Pronto se puede ver el destino de esta etapa en el valle: Valldemossa, no en vano el pueblo más visitado de la isla. Sin embargo, para muchos el pueblo más bonito es Deià. Y la etapa de 13 kilómetros para llegar hasta él es una de las más bellas del GR 221, ya que transcurre por un histórico camino de herradura. Luego, el sendero sube lentamente hasta el Puig Gros, de 938 metros de altura. El descenso a Deià es precioso. El camino conduce dramáticamente a lo largo de paredes escarpadas hasta que las terrazas de olivos aplanan lentamente el terreno. Deià es el pueblo de los artistas de Mallorca. Siempre atrajo a pintores, poetas y compositores. Muchos de ellos se alojaron en el hotel "La Residencia". Vale la pena visitar el albergue tan solo por su jardín de esculturas y sus cerca de 800 obras, principalmente de artistas locales. El paseo de un día hasta el puerto de Sóller transcurre entre interminables plantaciones de olivos. Los nudosos y centenarios árboles de la península de Muleta invitan a jugar a distinguir duendes, rostros y distintos animales. A la altura del faro de Cap Gros, construido en 1842, el camino gira bruscamente a la derecha y conduce al hermoso puerto natural de Sóller. Y de esta forma al ansiado chapuzón en el mar Mediterráneo. La mañana siguiente comienza de forma relajada y nostálgica: un tranvía con paneles de madera, inaugurado en 1913, lleva a los turistas desde el paseo de la playa a través de las plantaciones de cítricos hasta Sóller. El pabellón con el mercado es un buen lugar para comprar provisiones para el largo día de caminata hasta el refugio de Tossals Verds. Una Mallorca más solitaria Poco después de la aldea de montaña de Biniaraix, se vuelve necesario estar en forma. El sendero asciende empinado en zigzag a través de un desfiladero solitario por caminos de piedra seca. Hay que subir casi 750 metros hasta la cima del Coll de L'Ofre. La vista sobre el valle de Sóller vuelve a ser impresionante. En el alto valle, los dos embalses brillan bajo el sol. Hay olor a salvia y a hierbas. La montaña más alta de Mallorca, el Puig Major, de 1.436 metros, se alza imponente sobre el paisaje. En el refugio de montaña de Tossals Verds se está lejos de la civilización. El monasterio de Lluc, en la cuenca del valle, se puede ver desde lejos. El lugar de peregrinación más importante de Mallorca fue fundado en el siglo XIII. Incluso se puede pasar la noche en las antiguas celdas de los monjes. En cuanto desaparecen los turistas diurnos, el lugar se vuelve maravillosamente tranquilo. La próxima salida es a primera hora de la mañana. El canto de los pájaros relaja. De repente, se escuchan fuertes golpes y martillazos. El albañil de piedra seca Damià González y su equipo están restaurando un tramo de sendero destruido por la erosión en invierno. En los años 80, el futuro de los albañiles de piedra seca parecía estar en peligro. Y con ello la conservación de los antiguos caminos de montaña, según explica González. Por iniciativa del consejo de la isla, hoy se vuelven a formar expertos en la construcción tradicional de muros de piedra seca. Trabajan en la Ruta de Pedra en Sec, un proyecto para promover el turismo de senderismo en las regiones montañosas más remotas de la isla. Poco a poco, el camino forestal desciende desde la sierra de Tramontana hasta la bahía de Pollença. Naranjas, higos, almendras, peras y albaricoques caracterizan el valle. A través de un antiguo puente romano se llega al centro de la localidad, con sus magníficas mansiones, palacios y su iglesia parroquial. La última etapa del camino no es imprescindible. En esta parte se puede tomar el autobús, sobre todo si se tienen muchas ganas de darse un chapuzón en el mar cuanto antes. La idea es ampliar en los próximos años el sendero de muros de piedra seca, que de esta forma terminará en el místico Cabo de Formentor. Información: el sendero de piedra seca GR 221 Mejor época para viajar: el GR 221 se puede recorrer durante todo el año. Lo ideal es en primavera o en otoño debido a las temperaturas más agradables. Condiciones de ingreso por coronavirus: los turistas de más de 12 años deben presentar un certificado de vacunación o recuperación o un test negativo de PCR o antígenos. También es necesario anunciar el ingreso. Duración: se recomienda reservarse entre nueve y doce días para recorrer el sendero de 150 kilómetros. dpa