Rumanía.- Los liberales rumanos no respaldarán a un gobierno en minoría del primer ministro designado, Nicolae Ciuca

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Los liberales de Unión Salvar Rumanía (USR) han avanzado que no darán su apoyo al gobierno en minoría del primer ministro designado, Nicolae Ciuca, mientras que las negociaciones con los socialdemócratas tampoco parecen avanzar, después de la primera ronda de consultas celebrada este lunes.



La decisión de los liberales se ha tomado antes incluso de que la formación se reuniera con Ciuca, tal y como él mismo ha adelantado. "Simplemente ha llegado a nuestro conocimiento que la USR no apoyará un gobierno en minoría", ha anunciado.



La solución, ha dicho, parece estar en "la reconstrucción de la coalición", en la que también estaría presente la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR), tal y como han insistido desde la USR, informa el periódico 'Romania Libera'.



"Se necesitan tres para que salga algo y para que veamos una sólida mayoría detrás de un gobierno", ha reafirmado el portavoz de los liberales, Ionut Mosteanu, quien ha señalado que lo que no necesita ahora el país es un gobierno en minoría.



"Hace dos semanas, cuando Dacian Ciolos fue nombrado primer ministro, nuestra primera opción fue reconstruir la coalición. Nuestros socios nos rechazaron", ha recordado Mosteanu, en referencia al fracaso la semana pasada de su partido para formar gobierno.



Las negociaciones con los socialdemócrata (PSD) tampoco parecen avanzar. Marcel Ciolacu, líder de la formación con más escaños en el Parlamento, ha señalado que prefieren esperar a conocer el programa de gobierno antes de tomar cualquier decisión.



Ciolacu le ha hecho saber a Ciuca que el PSD es partidario de un gobierno a corto plazo hasta el próximo mes de febrero, fecha en la que están previstas las elecciones anticipadas. A su vez, ha condicionado su apoyo a la puesta en marcha de hasta diez medidas de carácter económico, sanitario y social.



Por su parte, Ciuca confía en que estas reticencias "se puedan superar" a tiempo. "Todos los líderes políticos deben entender que esta es una situación de crisis y necesitamos un nuevo gobierno. Todavía tengo esperanzas de que se pueda formar gobierno. Cuando considere que tal posibilidad no existe, procederé en consecuencia", ha dicho el primer ministro designado, informa el diario 'Adevarul'.