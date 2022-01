Portaltic.-Nvidia GeForce Now ya permite jugar a videojuegos de Steam desde Xbox

15-10-2019 GeForce Now servicio juegos en streaming POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NVIDIA



MADRID, 25 (Portaltic/EP)



El servicio de videojuegos en 'streaming' Nvidia GeForce Now ha incorporado el soporte para el navegador Edge, de Microsoft, una novedad que por primera vez permite a los usuarios jugar a títulos de Steam para PC desde consolas Xbox.



Nvidia GeForce Now, que permite jugar en 'streaming' a un catálogo de más de 1.000 videojuegos, ha recibido el soporte de Microsoft Edge a través de una actualización de su fase beta, como ha informado The Verge, que ha advertido la nueva función.



Gracias al uso del navegador de Microsoft, los usuarios de las consolas de Xbox podrán por primera vez jugar a videojuegos para PC de la biblioteca de juegos de Steam, con ejemplos como Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2 y League of Legends.



El uso de GeForce Now desde Xbox permite llevar a cabo partidas de varias horas de duración con una resolución máxima de hasta 1080p, según el medio citado.



Ya existían anteriormente otros métodos para jugar a títulos de Steam desde Xbox, pero en la mayoría de los casos, como Parsec, requerían del uso de programas para replicar la pantalla y ejecutar el juego desde el ordenador, mientras que la forma actual permite el juego nativo.