Portaltic.-Clubhouse permitirá fijar enlaces en las salas para promocionar contenido

Clubhouse habilitará próximamente una función que permitirá a los moderadores fijar enlaces en la parte superior de sus 'rooms' o salas de audio con el fin de que puedan promocionar contenidos propios, como encuestas o enlaces a vídeos de YouTube.



Desde la dirección de Clubhouse han confirmado a través de un comunicado que cualquier moderador que cuente con una sala puede agregar, modificar o eliminar estos enlaces fijados, independientemente del número de seguidores que tenga.



Esta función permite que los creadores de estas 'rooms' compartir contenido propio para darlo a conocer con sus seguidores. Estos podrán descargar podcasts, leer publicaciones, descubrir sus nuevos singles o comprar sus productos a través de páginas de 'crowdfunding' como Patreon o GoFundMe.



Debido a esta extensión, la plataforma tendrá un mayor control sobre los enlaces fijos de estas salas. Según The Verge, el CEO de Clubhouse, Paul Davison, no ha especificado cuáles serán los links que no se podrán habilitar, pero ha sugerido que estarán vetados los accesos directos a páginas como OnlyFans debido a su contenido pornográfico.



you've heard about PTR...now get ready for PTL! Whether you're discussing a tweet, debating a hot take, sharing your favorite @substackinc, a @Gofundme, your @etsy shop...soon you'll be able to ?? ?????? ?????? ???????? ?? live on iOS & Android Weds, Oct 27 ? pic.twitter.com/qiKLAmTeol



Por el momento, la plataforma no obtendrá ingresos de las transacciones que se puedan producir a través de estos enlaces, aunque Davison ha anunciado que están estudiando el modo en que Clubhouse pueda monetizar esta función a través de suscripciones.



Esta función estará disponible a partir del próximo 27 de octubre en dispositivos Android e iOS. Además, este servicio se sumará al catálogo de funciones que la compañía ha ido anunciando en las últimas semanas.



Entre ellas, el nuevo modo de música que mejora el sonido de los usuarios que realizan sesiones musicales o la creación de clips de 30 segundos para promocionar las conversaciones que tienen lugar en la plataforma a través de las redes sociales.