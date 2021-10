Peñarol mira a todos desde arriba

Los tantos de Pablo Cepellini, Agustín Álvarez Martínez y Agustín Canobbio permitieron al conjunto de Mauricio Larriera sumar otras tres unidades y ganar su sexto juego de ocho disputados. Foto de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

Montevideo, 25 oct (EFE).- El Peñarol sumó frente al Villa Española una nueva victoria por el Torneo Clausura uruguayo, se mantuvo como único líder y aprovechó la derrota que sufrió este lunes el Plaza Colonia para llegar al primer lugar de la Tabla Anual acumulada.

Los tantos de Pablo Cepellini, Agustín Álvarez Martínez y Agustín Canobbio permitieron al conjunto de Mauricio Larriera sumar otras tres unidades y ganar su sexto juego de ocho disputados.

Sin embargo, el 1-3 final también trajo malas noticias para el Peñarol que perdió a Facundo Torres para el próximo partido.

El joven centrocampista, una de las estrellas del equipo, fue víctima de una violenta falta que le causó una lesión. Por ello, no podrá integrar el once que se enfrentará el próximo domingo al Nacional en el Clásico.

Con otros tres puntos en el bolsillo, el Peñarol lidera el Clausura con 19 unidades, tres más que su más inmediato perseguidor, y la Anual con 47 puntos.

En esa tabla, el Plaza Colonia cayó al segundo lugar luego de perder 1-0 frente al Cerro Largo con un tanto de penalti de Martín Bueno.

En otro de los encuentros destacados de la fecha, el Nacional volvió a dejar puntos por el camino tras igualar 2-2 con Rentistas en un partido marcado por una curiosa situación.

Sobre el final de la primera parte, el portero visitante detuvo con el pie un penalti al argentino Gonzalo Bergessio, quien a instancias del VAR tuvo que repetir la ejecución.

Instantes después, el meta volvió a parar el disparo del goleador. Sin embargo, el VAR avisó de que había que llevar a cabo un nuevo remate al constatar un adelantamiento.

Finalmente, el también argentino Leandro Fernández tomó la pelota y anotó con un fuerte remate que entró contra el poste derecho.

Con el empate, el tricolor quedó tercero a cinco puntos del Peñarol, equipo al que visitará el domingo.

Para el clásico, el entrenador no podrá contar con el lesionado Sergio Rochet ni con el suspendido Santiago Ramírez. Además, Andrés D'Alessandro y Brian Ocampo están en duda.

En otros juegos, el Deportivo Maldonado venció 2-1 al Montevideo City, mientras que los partidos Liverpool-Boston River y Cerrito-Wanderers terminaron empatados 2-2.

Además, este lunes Progreso-Sud América y River Plate-Fénix finalizaron igualados sin tantos.