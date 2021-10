Opositor venezolano denuncia la subida del 1.900 % de la gasolina subsidiada

El exdiputado opositor de Venezuela, Carlos Valero, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

Caracas, 25 oct (EFE).- El exdiputado opositor de Venezuela Carlos Valero denunció este lunes el incremento del 1.900 % en el precio de la gasolina subvencionada, con lo que el litro pasa de costar 0,005 bolívares (0,001 dólares) a 0,1 bolívares (0,2 dólares).

Esta subida, anunciada por la petrolera estatal Pdvsa el pasado sábado, no afecta al precio del combustible no subsidiado, cuyo costo es de medio dólar el litro, un precio de difícil acceso para millones de venezolanos con salario mínimo, que a día de hoy está en 7 bolívares, lo que equivale a menos de 2 dólares.

La medida de incremento fue adoptada tras la reconversión monetaria que entró en vigor el pasado 1 de octubre, mediante la cual se eliminaron seis ceros a la moneda venezolana, llamada entonces bolívar soberano y que pasó a denominarse bolívar digital, detalló Pdvsa en un comunicado.

"Pero la pregunta es: ¿Existe la gasolina subsidiada? En el interior del país no saben qué (es) eso, mientras que en Caracas mantienen pocas estaciones de ese tipo (con subsidio)", dijo el opositor en un mensaje de Twitter.

Valero aseguró que, con el aumento, "son aproximadamente 6 bolívares por cada tanque de gasolina" lo que debe pagar un venezolano.

El método de subvención del combustible en Venezuela se anunció el 30 de mayo del año pasado y entró en vigor un día después, tras una época de fuerte escasez de gasolina.

Con la medida se permitía repostar hasta 120 litros mensuales por vehículo a un precio de 5.000 bolívares soberanos (lo que hoy supone 0,005 bolívares digitales) por litro, que en ese momento se cambiaban por 0,02 dólares.

Tras el incremento, el nuevo costo de la gasolina subsidiada queda, al cambio, en dos centavos de dólar, el mismo precio que tenía cuando se instauró la política de subvención.