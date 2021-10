Nelson Colón, nuevo seleccionador de baloncesto de Puerto Rico

El entrenador puertorriqueño de baloncesto, Nelson Colón, habla hoy durante una rueda de prensa en San Juan (Puerto Rico). EFE/Jorge Muñiz

San Juan, 25 oct (EFE).- El puertorriqueño Nelson Colón fue presentado este lunes como el nuevo técnico de la selección masculina de baloncesto de Puerto Rico, tras la destitución de Eddie Casiano a mediados del corriente mes de octubre.

"Estamos dando un giro de una nueva edición para el baloncesto de Puerto Rico", expresó Colón en rueda de prensa tras ser introducido por el presidente de la Federación de Baloncesto de la isla, Yum Ramos.

"Queremos enamorarnos nuevamente de la selección nacional. Todos han tenido pasión, entrega y poder entender. El baloncesto ha evolucionado y ha cambiado mucho y ahora que me toca, debemos hacerlo de la mejor manera posible y de volver a ver una nueva filosofía", agregó.

Colón dirigirá dicho cuerpo técnico con Rafael 'Pachy' Cruz y Carlos González.

Colón, Cruz y González son actualmente técnicos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), principal Liga de Puerto Rico, con los Vaqueros de Bayamón, Capitanes de Arecibo y Cariduros de Fajardo, respectivamente.

"No veo asistentes, sino ganadores con la misma filosofía, de poder sacar a Bayamón, Arecibo, Fajardo y ponernos una camisa de un solo color, con la mismas metas y compromiso. Los admiro y aprecio", agregó Colón, de 43 años.

"Ellos serán el relevo y que en este equipo puedan tener la proyección que necesitan para continuar. No me gusta tomar decisiones a solas, sino en consenso con otros", agregó.

Colón, Cruz y González fueron elegidos por el Comité de Selecciones Nacionales, que incluye a Ramos, el gerente general; el exbaloncestista internacional Carlos Arroyo; el exseleccionador Raymond Dalmau y Ricardo, uno de sus hijos, actual presidente del BSN.

"Tener 'coaches' desarrollados en Puerto Rico. Eso refleja que hay un relevo y una preparación. Y tener tres del BSN, dispuestos a representar al país, que sabemos que no es fácil, sino fuerte, es importante. Hoy estamos celebrando, pero después vienen las críticas y los reclamos", reconoció.

Colón afirmó que su plan con su equipo técnico sea similar al que compilaron Flor Meléndez, Julio Toro y Manolo Cintrón durante la década del 90, uno de los tiempos más gloriosos de la selección puertorriqueña, que incluyó un cuarto puesto en el Mundial de 1990.

No obstante, Colón resaltó que en la selección integrará "un cambio de filosofía", que consistirá en que "cada entrenador tiene su manera y visión de jugar y hacer las cosas".

"Promovemos el tempo, y la manera de jugar de los muchachos. Es una integración de los jugadores con sus habilidades, fortalezas y debilidades que fortaleceremos. Es además jugar dinámico, movido y que nuestra defensa sea nuestra ancla, sin egoísmo, que poder compartir la pelota", abundó.

Colón, a su vez, entrará a dirigir la selección puertorriqueña después de que Casiano se hiciera cargo de la misma por más de cinco años.

Sin embargo, durante ese tiempo, varios jugadores de la escuadra, entre ellos, el armador Ángel Rodríguez, posible "Jugador Más Valioso" de la temporada 2021 del BSN, anunciaron su retiro de la selección.

Pero, otros se han sumado, como se confirmó recientemente que el delantero fuerte cubano Ysmael Romero jugará con la selección puertorriqueña.

"Yo voy a escoger a doce súper jugadores, y que cada cual sea bueno en su rol. Quiero un conglomerado para hacer uno, para proyectar y darle la confianza a los jugadores. Estamos aquí por los jugadores y no nosotros", añadió.

"Todo Puerto Rico celebró la decisión tan valiente de Romero. Conozco a Ysmael, su historia y su manera de ser. Es una persona seria, comprometida, y confiado en que nos pueda ayudar. Es una pieza importante en este camino", dijo Colón de su también miembro de los Vaqueros.

Sobre los jugadores en el extranjero, Colón dijo que Ramos y Arroyo "harán todo lo posible" para que se integren al equipo ya que -agregó- "todos los jugadores que quieran representar a Puerto Rico son bienvenidos".

El próximo compromiso del equipo será el 28 y 29 de noviembre al enfrentarse a México en la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023.