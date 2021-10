Museo Guggenheim de Nueva York alberga exposición sobre Kandinsky

Una mujer fotografía la obra "Algunos Círculos" de Wassily Kandinsky, expuesta en la muestra dedicada al artista ruso en el Museo Guggenheim de Nueva York. Foto: Christina Horsten/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial en relación con la cobertura sobre (la emisión/la película/la subasta/la exposición/el libro) y mencionando el crédito completo

El Museo Guggenheim de Nueva York alberga en su famosa rotonda una gran exposición con obras del artista ruso Wassily Kandinsky (1866-1944). En total se pueden apreciar más de 80 obras del artista, que vivió entre Rusia, Francia y Alemania, de acuerdo con el museo. "La presentación repiensa la carrera de Kandinsky de una forma nueva, no como un camino fijo de lo representativo a lo abstracto, sino como pasaje circular por temas constantes, siempre en busca del ideal dominante: el impulso hacia la expresión espiritual", señala el museo en su web. La exposición comienza con el capítulo final de la vida artística de Kandinsky, ambientado en Francia. En esta época, su arte se vio marcado por las ciencias naturales y el movimiento surrealista, así como por un interés permanente en las prácticas culturales y el folclore ruso y siberiano. También se pueden apreciar pinturas de la década en la que dio clases en la escuela Bauhaus, en Alemania, convencido de que el arte podía transformar tanto al artista como a la sociedad. El último tramo de la muestra se centra en las primeras pinturas de Kandinsky, cuando vivía cerca de la ciudad alemana de Múnich y se dejó permear por distintas disciplinas, como la pintura, la poesía y la escenografía. Fue en esta época cuando se interrogó acerca de las posibilidades expresivas del color, la línea y la forma. La exposición "Vasily Kandinsky: Around the Circle", que incluye pinturas, acuarelas y grabados en madera, se podrá visitar hasta el 5 de septiembre de 2022 y está conformada por piezas de la extensa colección Kandinsky del mismo museo. dpa