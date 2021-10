Mastercard permitirá tarjetas de débito y crédito criptográficas

(Bloomberg) -- Mastercard Inc. facilitará que los bancos ofrezcan recompensas en criptomonedas con sus tarjetas de crédito y débito como parte de la reciente adopción de las monedas digitales por parte de la red de pagos.

Para lograrlo, Mastercard firmó un acuerdo con Bakkt, la empresa de criptomonedas que se separó de Intercontinental Exchange a principios de este año, según un comunicado enviado este lunes. Como parte de los cambios, Mastercard también facilitará que los consumidores gasten en criptomonedas las recompensas que obtienen a través de los millones de minoristas en la red de la empresa.

“Junto con Bakkt y fundamentados en nuestro enfoque de innovación basado en principios, no solo capacitaremos a nuestros socios para ofrecer una combinación dinámica de opciones de activos digitales, sino que también brindaremos experiencias de consumidor diferenciadas y relevantes”, dijo Sherri Haymond, vicepresidenta ejecutiva de asociaciones digitales de Mastercard, en el comunicado.

A principios de este año, Mastercard dijo que comenzaría a permitir que los titulares de tarjetas realicen transacciones en ciertas criptomonedas en su red. En julio, el gigante de los pagos dijo que trabajaría con nuevas empresas centradas en activos digitales y criptográficos como parte de su impulso para facilitar a los consumidores la compra, el gasto y la retención de criptomonedas.

