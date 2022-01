Marta Riesco rompe su silencio, a golpe de comunicado, tras ser señalada en la ruptura de Antonio David y Olga Moreno

02-10-2019 Marta Riesco EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Marta Riesco se ha convertido, involuntariamente, en una de las protagonistas de la crónica rosa después de que en los últimos días diferentes medios de comunicación la hayan señalado directamente como la 'tercera en discordia' en la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno.



Y es que según apuntan varios programas y colaboradores, el ex de Rocío Carrasco y la dicharachera periodista de 'El programa de Ana Rosa' mantendrían una relación que va más allá de la amistad desde hace más de un año y medio, y habrían sido 'pillados' en actitud cariñosa tanto en Madrid como en Málaga, insinuando además que habría testigos y pruebas gráficas de esta presunta relación sentimental.



Cansada de estar en el punto de mira, y defendiendo ante todo su profesión, Marta Riesco ha roto su silencio a través de un comunicado, escrito en primera persona, y leído por la mismísima Ana Rosa Quintana, que mostrando todo su apoyo a su reportera ha 'denunciado' que no hay derecho a que se hunda la vida de una tercera persona con las informaciones que se han dado en los últimos días sobre la separación de Antonio David y Olga.



"Llevo diez años ejerciendo el periodismo y amo mi profesion. Mi trabajo me avala, mis reportajes, mis exclusivas durante años, y todo esto ha quedado en un segundo plano estos días", ha comenzado leyendo la presentadora en boca de Marta Riesco, que ha querido recordar a "algunos compañeros de profesión que han aludido a mí desde un ambito privado, que no soy un personaje público".



"No quiero entrar en temas personales. Si entro me acusarán de lo que digo y si no lo hago me acusarán de que callo", ha confesado, lamentando que "directamente o indirectamente se me está señalando en diferentes medios de comunicación y durante estos días he sufrido una gran presión mediática y acoso permanente".



Reivindicando su trabajo de periodista, Marta ha resaltado que tras "acabar el trabajo de fin de carrera, he trabajado en diferentes medios de televisión hasta llegar donde estoy. El sueño de mi vida era trabajar en 'El programa Ana Rosa' y lo he conseguido". Por eso, no ha dudado en pedir "seguir ejerciendo mi profesión con libertad y sin presiones", antes de agradecer "el cariño y el apoyo" de sus compañeros de programa.



Un escueto comunicado en el que Marta ha preferido no confirmar o desmentir su presunta relación con Antonio David Flores y tras cuya lectura la reportera ha continuado con su trabajo como si nada hubiera pasado, conectando en directo desde la casa de Kiko Rivera e Irene Rosales, demostrando tras varios días sin aparecer en pantalla que los rumores no podrán con ella.