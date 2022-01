María Teresa Campos, ¿cómo está tras el último enfrentamiento entre Terelu y Carmen Borrego?

30-04-2021 María Teresa Campos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Frente abierto entre Terelu Campos y Carmen Borrego que, muy distanciadas en los últimos tiempos por los encontronazos que la menor de las hermanas ha tenido en los platós con su sobrina, Alejandra Rubio, han protagonizado un nuevo enfrentamiento televisado a costa de la exclusiva que Gustavo, chófer de Teresa Campos, ha concedido a una conocida revista desvelando la verdadera cara de Edmundo Arrocet.



Y es que muy enfadada por la entrevista del fiel asistente de su madre - por ponerla de nuevo en el punto de mira - ya que "no quiero que nadie hable nada de mi madre", y sin ocultar su preocupación por la veterana presentadora, Terelu desvelaba en 'Viva la vida' que había tenido una "conversación muy tensa" con Gustavo por teléfono cuando se enteró de la exclusiva.



Adémás, y para sorpresa de todos, aclaraba que son ella y el chófer, más que un empleado para Teresa, quienes "tiran con los asuntos importantes" de su madre, sin nombrar en ningún momento a Carmen y dejando caer que su hermana no está tan pendiente de María Teresa como todos pensábamos.



Unas palabras a las que Borrego no tardaba en responder, molesta, en 'Sábado Deluxe', asegurando que ambas han estado igual de preocupadas por su madre y desvelando a qué se refería Terelu con que había sido ella quien había "tirado" con los "asuntos importantes". "Mi madre pasó por un momento económico complicado y Terelu la ayudó porque acababa de vender su casa y tenía dinero, y yo no pude", descubría Carmen, haciendo pública por primera vez la ayuda que Teresa recibió de su hija mayor, algo que no se sabía hasta el momento.



¿Cómo habrá sentado a la veterana presentadora que Carmen hable públicamente de sus dificultades económicas y de que tuvo que pedir ayuda a Terelu? ¿Qué le ha parecido a María Teresa el intercambio de 'reproches' televisados entre sus hijas? ¿Y el enfado de Terelu con Gustavo por haber concedido una exclusiva?



Pues parece no haberle importado demasiado, ya que hemos visto a la malagueña acudiendo como cada domingo a la casa de Terelu para comer en familia, completamente al margen del último enfrentamiento de sus hijas, cuya relación parece más fría que nunca. La reacción de Teresa... ¡En el siguiente vídeo!