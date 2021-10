Maduro pide buscar a alumnos que dejaron la educación en 19 meses de pandemia

Foto de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 24 oct (EFE).- El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, pidió este domingo a su vicepresidente, Mervin Maldonado, que vaya "a la búsqueda" de los alumnos que abandonaron el sistema educativo durante los 19 meses en los que no ha habido clases presenciales —que retornan mañana— debido a la pandemia.

"He dado instrucciones precisas al vicepresidente de Gobierno para el socialismo social y territorial, Mervin Maldonado, para todo el gabinete social (...), para ir a la búsqueda de aquellos muchachos que desertaron del sistema escolar en estos 19 meses", dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Las clases presenciales fueron suspendidas en marzo de 2020 debido a la pandemia y retornarán mañana entre protestas de los profesores por los bajos salarios y las malas condiciones que, según denuncian, tienen los centros escolares.

Por eso, Maduro pidió a Maldonado que vayan a buscar a esos jóvenes para "invitarlos" y "traerlos nuevamente al aula de clase".

Para ello, detalló, hay en marcha un plan para entregar uniformes y útiles escolares a los menores para que, de ese modo, tengan "todas las condiciones para garantizar la educación".

"Maldonado, te responsabilizo ante un país por la búsqueda e incorporación amorosa de los jóvenes que hayan desertado del sistema escolar para volver a avanzar por encima del 90 % (en) el nivel de matricula escolar", subrayó.

Finalmente, le pidió "a todo el equipo social" del Gobierno que haga "este esfuerzo que corone con un éxito total el reinicio presencial de clases".

Acerca del retorno de mañana a las aulas, Maduro hizo un llamado "a todo el magisterio venezolano", así como a los estudiantes y a sus familiares, para que tomen todas las medidas de bioseguridad, "conservando su tapabocas" y "limpiándose permanentemente".

Para ese retorno, el gobernante recordó que, "a partir de mañana", comenzarán a vacunar a los niños mayores de 12 años, algo que harán "en todos los liceos".

Además, van a "completar el 100 % de vacunación del personal del sector educativo", puesto que, según el último dato del que dijo disponer, habían recibido sus dosis contra la covid-19 el 85 % de los trabajadores de la educación.

Comentó que, "si hiciera falta (...) en un momento dado suspender las clases" en alguna escuela por siete días ante un brote, así lo harán, pero el jefe de Estado descartó, de entrada, un modelo como el que ha implantado en la economía de siete días de flexibilización seguidos de otros siete de cuarentena.

"No tenemos clases desde marzo del año pasado (...) 19 meses sin clases presenciales. Hemos tenido que aplicar teleclases, clases a través de páginas de internet, de videoconferencia (y) hemos puesto en funcionamiento un sistema de atención y auxilio a la familia", concluyó.