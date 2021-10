Macri agradece la movilización de apoyo por su indagatoria ante la Justicia

Fotografía de archivo en la que se registró al expresidente de Argentina Mauricio Macri, durante una entrevista con EFE, en Madrid (España). EFE/Juanjo Martín

Buenos Aires, 25 oct (EFE).- El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) agradeció este lunes a quienes el próximo jueves se movilizarán para darle apoyo cuando deba prestar declaración indagatoria ante un juez que lo investiga por presunto espionaje.

"Estoy muy conmovido. Siempre creí en el vínculo con los argentinos. Pero llegan estos momentos en los que te sentís acompañado. Es muy lindo. agradezco mucho a toda la gente que me mandó mensajes, a aquellos que sientan ganas de acompañarme", dijo el exmandatario en una entrevista a través de la cuenta en Twitch de Propuesta Republicana (Pro), el partido al que pertenece Macri.

El ex jefe de Estado deberá presentarse el próximo jueves en los tribunales de la ciudad bonaerense de Dolores (200 kilómetros al sur de Buenos Aires) para prestar declaración indagatoria en una causa por presunto espionaje a los familiares de la tripulación de submarino ARA San Juan, que se hundió en 2017.

El juez que lleva adelante la investigación, Martín Bava, había citado inicialmente a Macri para el 7 de octubre y luego para el día 20, pero dado que el exmandatario no se presentó, volvió a citarlo para el próximo jueves.

Ante la nueva convocatoria y luego de que la defensa de Macri confirmara que el expresidente se presentará en los tribunales de Dolores, este lunes seguidores del dirigente político lanzaron una campaña por redes sociales invitando a movilizarse el próximo jueves a los juzgados bajo la consigna de "vamos a bancar (respaldar) a Mauricio, basta de abuso de poder".

"Estoy muy tranquilo", aseguró este lunes Macri, quien volvió a ligar el caso con cuestiones políticas y dijo que, "si pudiera, obviamente" el kirchnerismo lo metería preso.

Insistió en que el juez, a quien su defensa recusó, actuó con "una forma muy propia de hacer política que tiene el kirchnerismo".

"No mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie. Claramente esto es un disparate más", afirmó.

Según el primer auto de citación a declarar, emitido el 1 de octubre, a Macri se le imputa haber presuntamente ordenado y posibilitado, desde su cargo de presidente, la realización "sistemática" de tareas ilegales de inteligencia entre diciembre de 2017 y finales de 2018.

El presunto espionaje apuntaba, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino de la Armada argentina desaparecido en noviembre de 2017 y hallado hundido un año después.

Esas acciones, según la resolución judicial de citación a indagatoria, "buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos" que realizaban los familiares por el hundimiento del submarino, pero también apuntaban a "conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno".