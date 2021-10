Luis Alberto pierde protagonismo

EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Roma, 25 oct (EFE).- Tras cuatro años en el centro del proyecto técnico del Lazio de Simone Inzaghi, el español Luis Alberto ha perdido protagonismo en las últimas semanas con el nuevo entrenador, Maurizio Sarri, y su equipo, derrotado 1-4 este domingo en la visita liguera al Hellas Verona, echa de menos su fantasía en el centro del campo.

El centrocampista andaluz fue suplente en los últimos tres partidos del Lazio, que terminaron con victoria 3-1 contra el Inter de Milán, empate 0-0 en la Liga Europa contra el Marsella, y con la contundente derrota 1-4 de Verona, con póquer del argentino Giovanni Simeone.

Luis Alberto jugó 25 minutos ante el Inter y 35 ante el Marsella y el Verona. En el cruce europeo con el equipo de Jorge Sampaoli saltó al campo y realizó unas grandes jugadas, pero sus compañeros no lograron aprovecharlas, y, en Verona, estuvo a punto de ofrecer la asistencia para el posible empate 2-2 del serbio Milinkovic-Savic, cuyo cabezazo se estrelló contra el larguero.

Pero el español, que llegó a dar catorce y quince asistencias en la Serie A, en el curso 2017-2018 y 2019-2020, respectivamente, no termina de encajar completamente en un Lazio al que le está costando asimilar las ideas tácticas de Sarri.

El preparador italiano, que ganó la Liga Europa al frente del Chelsea y la Serie A al mando del Juventus, es muy exigente con sus jugadores, a los que pide practicar un fútbol basado en la rápida circulación del balón, con presión intensa y mentalidad ofensiva.

Unas ideas que, cabía pensar, encajaban perfectamente con el tipo de fútbol que gusta a Luis Alberto, pero este arranque de temporada no fue particularmente brillante.

El andaluz marcó un gol y dio cuatro pases ganadores en nueve jornadas, en las que el Lazio solo ganó cuatro partidos, con dos empates y ya tres derrotas.

"Es difícil hablar de jugadores a nivel individual. Alternamos grandes actuaciones con graves errores. Mi interés está en la parte anterior de la camiseta (el Lazio como equipo) y no el nombre que está escrito en la parte posterior", afirmó Sarri al acabar el partido.

El Lazio, que ganó uno de sus últimos cuatro partidos, volverá a competir este miércoles en la Serie A en el Olímpico contra un Fiorentina en gran estado de forma, tras el 3-0 endosado al Cagliari.

El equipo romano, que volvió al trabajo en la mañana de este lunes en el centro deportivo de Formello (en las afueras de Roma), necesita un triunfo para relanzar su campaña.

De momento, el Lazio ocupa la octava posición, a dos puntos del Roma, cuarto, y a once del Nápoles y del Milan, que comparten el liderato.