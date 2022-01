Libia.- La comisión electoral de Libia abrirá el registro de candidatos en la primera quincena de noviembre

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La Alta Comisión Electoral Nacional de Libia (HNEC, por sus siglas en inglés) ha avanzado que abrirá el registro de inscripción de candidatos para los comicios presidenciales y los parlamentarios --previstos para el 24 de diciembre-- en la primera quince de noviembre.



Así lo ha detallado el presidente del organismo, Imad Al Sayeh, en una conferencia de prensa este domingo, en el que ha añadido que los resultados de ambas elecciones se anunciarán a la vez ya que la segunda vuelta de las presidenciales coincidirá con la del Parlamento, recoge 'The Libya Observer'.



Así, el organismo no ha atendido a la reclamación del Alto Consejo de Estado, que pidió no trabajar con las leyes aprobadas por la Cámara de Representantes, pese a que se denunciase que la ley electoral se había aprobado de forma "unilateral" y "en violación" del acuerdo político de 2015 y la declaración constitucional pactada para intentar unificar las instituciones y poner fin al conflicto.



Por su parte, el primer ministro, Abdul Hamid Dbeibé, expresó el pasado jueves su apoyo a la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias el 24 de diciembre, tal y como contempla el plan de paz mediado por Naciones Unidas, ante las tensiones sobre un posible aplazamiento de las legislativas.



"HNEC tomará medidas proactivas con el objetivo de facilitar la realización de las elecciones a tiempo, ya que hoy presentará los formularios de recomendación y condiciones para las candidaturas a las elecciones presidenciales, mientras que mañana presentará la lista de votantes registrados", ha añadido Al Sayeh.



Libia cuenta desde marzo con un Gobierno de unidad tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas, después de que las autoridades asentadas en Trípoli, reconocidas internacionalmente, repelieran el año pasado la ofensiva lanzada en 2019 por Haftar, leal a las autoridades orientales.



El nuevo Ejecutivo tiene entre sus principales objetivos la organización de unas elecciones legislativas y presidenciales, con las que se espera dar carpetazo a la crisis institucional abierta en 2014 y a la inestabilidad que sufre desde la captura y ejecución en octubre de 2011 del entonces líder libio, Muamar Gadafi.