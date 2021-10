Latam dispuesta a aceptar un mediador para avanzar en su plan de bancarrota

Fotografía de archivo de un avión de la aerolínea Latam. EFE/ Alberto Valdés

Nueva York, 25 oct (EFE).- La aerolínea chilena Latam, la mayor de Latinoamérica, mostró su disposición a que se designe un mediador para avanzar en su plan de salida del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, aunque advirtió de que la mediación solo tendrá éxito si todas las partes se comprometen a participar activamente.

"Los deudores (Latam) no se oponen a participar en un proceso de mediación simplificado para determinar si las disputas actuales de las partes relevantes pueden resolverse o reducirse en la medida en que las partes se nieguen a avanzar en las discusiones de otra manera", aseguró la compañía en un escrito presentado este lunes al juez James Garrity.

Presumiblemente, Garrity se pronunciará el próximo jueves sobre una solicitud presentada por Latam para aplazar hasta el próximo 26 de noviembre su plan para salir de la bancarrota, prórroga que ha sido criticada por al menos dos grandes grupos de acreedores.

La semana pasada, Parent ad hoc Claimant Group, el mayor grupo de acreedores no garantizados de Latam con más de 4.000 millones de dólares en reclamaciones y aproximadamente 740 millones en bonos, presentaron una solicitud ante el juez para pedirle que únicamente acepte una prórroga con la condición de que se obligue a las partes a una mediación.

"A pesar de los esfuerzos y el compromiso de algunas partes durante el último mes, ha quedado muy claro que las partes están en un desacuerdo fundamental con respecto a cuestiones legales clave", asegura el grupo antes de subrayar que una nueva extensión en los mismos términos que la anterior "no ayudará a que el caso avance".

En el escrito enviado al magistrado por la compañía chilena, sus abogados criticaron el "tono estridente y corrosivo" del grupo de acreedores y negaron que la aerolínea se haya negado a anteriores planes de mediación.

Asimismo, acusaron a Parent ad hoc Claimant Group de haber presentado su primera propuesta hace dos meses y aseguró que no ha habido tiempo para discutirla.

Según Latam, el éxito de una mediación "dependerá de la voluntad de todas las partes para participar activamente en el proceso, incluso para comprometerse y trabajar de forma constructiva hacia el consenso".

Latam solicitó el pasado 14 de octubre una nueva prórroga, la quinta, para extender hasta el 26 de noviembre el plazo para presentar su plan de reorganización y sobre la que el juez que lleva su caso en Nueva York tendrá que pronunciarse el jueves.

Tanto a la empresa matriz -que cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la de Santiago- como sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y EE.UU. se acogieron en mayo de 2020 a la Ley de Quiebras permite a una empresa que no puede pagar sus deudas reestructurarse sin la presión de los acreedores.