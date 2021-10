La pareja rusa Tarasova y Morozov no tuvieron rival y ganan medalla de oro

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Las Vegas (EE.UU.), 24 oct (EFE).- La pareja dos veces campeones de Europa, la rusa Evgenia Tarasova y su compatriota Vladimir Morozov alcanzaron la medalla de oro en la modalidad de Pareja del Figure Skating Guaranteed Rate Skate America del Grand Prix ISU que se celebró en Las Vegas.

La japonesa Riku Miura y su compatriota Ryuichi Kihara subieron un lugar para llevarse la medalla de plata, mientras que la pareja rusa Aleksandra Boikova y Dmitrii Kozlovskii se conformaron con el bronce.

Los líderes nocturnos del sábado de madrugada Tarasova y Morozov produjeron un triple giro, lanzamiento triple y bucle, así como cinco elementos de nivel cuatro en su patinaje libre a "Lighthouse" de Patrick Watson.

Sin embargo, ella dobló el triple Salchow de lado a lado mientras él se tambaleaba en el triple dedo del pie doble y no agregó el segundo dedo doble. La pareja, dos veces medallistas de plata mundiales tuvieron el mejor registro de la temporada con 142,14 puntos para un total de 222,50.

"No fue perfecto, pero fue un buen paso adelante. Trabajaremos más duro para lograr mejores actuaciones ", dijo Morozov. "Es una buena sensación (volver a ganar un Gran Premio por primera vez desde 2018). En los últimos tres años pasamos por muchos cambios. Para esta temporada estamos de vuelta en Moscú y tenemos un gran equipo, por eso dimos buenos resultados".

Actuando con "Woman" de Shawn Philips, Miura y Kihara ejecutaron un triple pie, doble pie, triple Salchow y triple giro, pero cayó en el tiro triple de Lutz.

La pareja japonesa estableció una mejor marca personal de 135,57 puntos y ocupó el tercer lugar en el Patinaje libre, y en general terminó segunda con 208,20 puntos para ganar la primera medalla de Gran Premio de una pareja japonesa en diez años.

"Ahora apuntamos a otra medalla en nuestro próximo Gran Premio y nos gustaría conseguir 210 puntos", dijo Miura. "Lo estamos dando paso a paso".

El programa de Boikova y Kozlovskii para "Malaguena" incluyó un triple pie, triple twist y throw triple loop, pero Boikova falló el segundo salto en su combinación triple Salchow-Euler-triple Salchow y el movimiento triple flip.

Los campeones de Europa de 2020 acumularon un total de 205,53 puntos para terminar en tercer lugar. "No todo salió bien, pero fue una gran experiencia para nosotros y muy interesante", comentó Kozlovskii.

Los campeones estadounidenses Alexa Knierim y Brandon Frazier subieron del quinto al cuarto lugar con 202,97 puntos con una sólida actuación y la segunda mejor puntuación en patinaje libre.

Sus compatriotas Jessica Calalang y Brian Johnson bajaron del cuarto al quinto lugar con 197,42 puntos después de cometer algunos errores en los saltos uno al lado del otro.