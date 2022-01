Italia.- Un tribunal israelí falla a favor de devolver a Italia al niño superviviente del teleférico de Stressa

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Tel Aviv ha dictaminado este lunes que Eitan, el niño de seis años superviviente de la tragedia del teleférico en Stressa, norte de Italia, el pasado mes de mayo, tiene que regresar con su familia italiana, después de que su abuelo materno hubiera sido denunciado por el secuestro del menor.



A pesar de que las autoridades determinaron que su tía en Italia, Aya Biran-Nirko, había sido designada como su tutora legal, su abuelo por parte de madre, Smhuel Peleg, se lo llevó para Israel de manera ilegal.



Así, el Tribunal de Familia de Tel Aviv ha fallado a favor de la familia paterna del niño. Además de ser devuelto de manera definitiva a Italia, Peleg deberá pagar los 22.000 dólares que ha costado el proceso, informa 'The Jerusalem Post'.



No obstante, la decisión de este tribunal solo hace referencia a la ubicación del muchacho, pero no resuelve quién será su tutor a largo plazo. Una decisión que será tomada por una corte de Milán a partir del primero de diciembre, pero todo hace prever que continuará bajo la custodia de su tía paterna.



Eitan perdió a sus padres, un hermano más pequeño y a sus dos bisabuelos cuando el teleférico en el que viajaban se precipitó al vacío en la región de Stressa, provocando la muerte de un total catorce personas.



Tres personas fueron detenidas por desactivar a propósito el freno de emergencia del aparato por los problemas de mantenimiento que suponía el arreglo del sistema. Si bien dos han sido puestos en libertad provisional, están siendo investigados como presuntos responsables de homicidio múltiple y lesiones por negligencia.