Israel se prepara para un eventual ataque contra plantas nucleares en Irán

EFE/EPA/ATEF SAFADI

Base aérea de Ovda (Israel), 25 oct (EFE).- Estar listos para un eventual ataque contra las instalaciones nucleares de Irán es la prioridad para 2022 de la Fuerza Aérea del Ejército de Israel, especialmente ante la posibilidad de que no prospere un nuevo acuerdo atómico con la república islámica.

"Estamos continuamente entrenando y elevando nuestras capacidades para enfrentarnos a cualquier amenaza que provenga de Irán", indicó a Efe el portavoz del Ejército, el teniente coronel Amnon Shefler, en la base aérea de Ovda, en el desierto del sur de Israel, donde estos días se lleva a cabo el ejercicio militar aéreo Blue Flag, con la participación de otros siete países.

Con el fin de encarar a Irán, el Ejército israelí ha creado un nuevo departamento estratégico, "encargado de lidiar única y exclusivamente con la amenaza iraní", señaló Shefler, que estudiará las metodologías y el nivel de fuerzas necesario para cualquier escenario de confrontación que se presente con el país persa.

"Irán es definitivamente uno de los asuntos cruciales para el Ejército en el plan de 2022", puntualizó.

PRESUPUESTO PARA LUCHAR CONTRA IRÁN

De hecho el jefe del Estado Mayor, Aviv Kohavi, ha ordenado a la fuerza aérea israelí que entrene más intensamente ante el escenario de un ataque contra Irán, confirmaron a Efe fuentes militares; y con ese fin el Ministerio de Defensa ha solicitado ampliar su presupuesto para 2022 y reservar una partida de unos 1.500 millones de dólares para esa posible ofensiva.

En defensa de ese presupuesto -que el Parlamento debe aprobar antes del 14 de noviembre- el ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, que ya ocupó en el pasado las carteras de Exteriores y Defensa, advirtió el jueves de que una confrontación con Irán es "solo cuestión de tiempo, y no mucho tiempo".

"Es una amenaza nuclear, pero también regional. Irán continúa atrincherándose en todo Oriente Medio, no sólo enviando sus fuerzas, sino también compartiendo información, conocimientos e inteligencia con sus 'proxies'", apuntó a Efe Shefler.

"Bien sea en Yemen; bien sea, en la arena palestina, con la Yihad Islámica; o principalmente con Hizbulá en Líbano. Irán les provee de dinero, recursos e inteligencia para construir una fuerza dirigida contra Israel", añadió.

Siria es otro de los focos de conflicto entre los dos países, ya que Israel acusa a Irán de tener a sus fuerzas militares operando directamente en el país, cada vez más cerca de la frontera, por que periódicamente bombardea objetivos tanto iraníes como de Hizbulá, la última vez esta misma noche cerca de la ciudad de Al Baath.

ENTRENAMIENTO "BLUE FAG"

En este contexto regional, Israel acoge estos días en la base aérea de Ovda el ejercicio militar "Blue Flag", el mayor celebrado hasta la fecha de estas características, con la participación de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Grecia e India.

"Es el mayor entrenamiento y el más avanzado que hemos acogido nunca en Israel", apuntó el jefe de entrenamientos de la Fuerza Aérea, el general de brigada Amir Lazar, sobre la quinta edición del "Blue Flag", que comenzó el 17 de octubre y culminará el 28.

Unos 3.000 soldados -la mitad israelíes- participan en el "Blue Flag", que cuenta con más de 70 aviones que incluyen F35, F16, F15, Eurofighters 2000, Mirage y Raphael. Además, soldados de Australia, Japón, Corea del Sur, Rumanía, Finlandia y Holanda asisten como observadores a las maniobras.

Aunque el "Blue Flag" -que se celebra cada dos años desde 2013- no incluye simulacros específicos de un ataque contra Irán, Lazer consideró que "las lecciones y conocimientos que se comparten en estas maniobras van en beneficio de todos los países democráticos o estados suníes moderados de la zona".

En este sentido, Lazar apuntó que Irán es una amenaza militar cada vez mayor, que además de su plan nuclear, ya fabrica drones y misiles de crucero; por lo que apeló a una mayor cooperación militar con países árabes en el marco de los Acuerdos de Abraham.

De hecho, anunció que esta semana visitará Ovda el comandante de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos, Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi, como invitado al Blue Flag, un ejercicio que el Ejército ve como una forma de diplomacia militar que ayuda a consolidar la paz y la estabilidad en la región.

Mientras en Israel tiene lugar el "Blue Flag", la Fuerza Aérea de Irán también celebró el pasado jueves un simulacro aéreo con armamento mejorado, incluidas bombas inteligentes pesadas y semipesadas, misiles láser, térmicos y de radar, según la agencia iraní Fars.

Sara Gómez Armas