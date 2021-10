Irán avanza en sus experimentos con uranio enriquecido, según el OIEA

Archivo. EFE/Abedin Taherkenareh

Viena, 25 oct (EFE).- Irán está avanzando en sus experimentos con el enriquecimiento de uranio en la planta de Natanz, donde ya refina desde abril esa materia prima indispensable para las actividades nucleares hasta el 60 %, cerca del 90 % necesario para fabricar bombas atómicas.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) indicó hoy que Irán le informó de que comenzará a enriquecer uranio al 20 % en esa planta de investigación y desarrollo en una serie de centrifugadoras más avanzadas.

La agencia nuclear de la ONU comprobó hoy que Irán había comenzado a depurar el uranio en una de las máquinas, una IR-6, con la singularidad de que no almacenaba el producto final sino que lo sometía a nuevos procesos de refinado.

Estos ensayos ayudan a Irán a dominar el proceso de enriquecimiento de uranio, un material muy sensible de doble uso, civil y militar.

El pacto nuclear de 2015 entre Irán y seis potencias (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) imponía limitaciones al programa atómico iraní, incluido el enriquecimiento de uranio, al que fijaba un tope de pureza del 3,67 %.

Teherán empezó a mediados del pasado abril a enriquecer uranio al 60 %, el nivel más alto que ha logrado hasta ahora y muy superior al límite fijado por el acuerdo internacional.

A la salida unilateral de EEUU del acuerdo en 2018, bajo la anterior administración de Donald Trump, respondió Teherán incumpliendo sus obligaciones y violando las limitaciones impuestas.

El pasado abril comenzaron en Viena una serie de negociaciones para revivir el pacto nuclear, con la intención de que Washington regrese al acuerdo y Teherán vuelva a cumplirlo.

Aunque desde la elección del ultraconservador Ebrahim Raisi como nuevo presidente iraní no han regresado las negociaciones a Viena, tanto fuentes de Teherán como de la Unión Europea (UE), que actúa de mediadora, confían en que el diálogo se retome pronto.