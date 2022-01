Infosalus.- Darias apuesta por realizar una "labor pedagógica" para extender el concepto 'One Health'

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que "su primera obligación como ministra" es la realización de una "importante labor pedagógica" para extender por la ciudadanía el concepto 'One Health', que se refiere a la interdependencia de la salud humana, animal y ambiental.



"La inmensa mayoría de la ciudadanía no sabe de lo que se le habla cuando se le menciona el concepto de 'One Health', aunque es verdad que la pandemia ha cambiado muchas cosas, y estoy convencida de que va a permitir una mejor comprensión de lo que significa este concepto y la importancia de llevarlo a término", ha asegurado Darias.



Precisamente en este sentido, Darias ha señalado que una de las lecciones de la pandemia es que esta "no sabe de fronteras, y que la salud no conoce de compartimentos estancos", por lo que esta está mucho más interconectada y es más interdependiente de lo que se podría imaginar. "Esto se ha puesto de manifiesto con una pandemia que tiene nombres y apellidos, y que seguramente tiene un origen animal", ha apuntado.



Otra de las lecciones de la crisis sanitaria y aplicable al concepto de 'One Health', según Darias, es "la importancia de los Estados, y por tanto, el valor de lo público". Además, la pandemia también ha puesto de manifiesto "la necesidad de una respuesta multilateral ante una situación extraordinaria para tener una respuesta global sin precedentes, 'One Health también", tal y como ha destacado Darias.



"Es tal la interdependencia mutua entre salud humana, animal o ambiental que necesitamos acciones que permitan esa relación permanente en todo momento y en todo lugar", ha incidido. Por otro lado, ha mencionado la necesidad de fortalecer no solo el Sistema Nacional de Salud (SNS), sino también la ciencia pública. "Hablamos mucho del SNS, pero no de ciencia pública. Y este Gobierno cada vez más va a hablar de ciencia pública, porque son nuestros investigadores los que lo están haciendo esto posible", ha dicho.



Asimismo, para Darias, también es "importante dar altavoz, recursos y protagonismo a todos para hablar de cómo podemos mejorar nuestro sistema en esa interdependencia mutua, para intervenir en todos los ámbitos y mejorar la salud de todos nosotros".



En este ámbito, Darias ha destacado la importancia del Plan Nacional Resistencia Antibióticos (PRAN), ya que "ha conseguido reducir el uso de antibióticos veterinarios en un 58 por ciento desde 2014, uno de los mayores descensos de la Unión Europea, y un proyecto que tiene un enfoque 'One Health', implicando a varios ministerios y a todos los sectores", ha puesto de relieve Darias.



Asimismo, ha proseguido la ministra, es muy importante medir "otros indicadores que nos digan cómo es nuestro bienestar físico y emocional". A colación de ello, ha añadido que PRAN es un ejemplo de "buenas prácticas". "Nos felicitan de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Sanidad Animal o el G-20, así como en la Comisión Europea, con quienes colaboramos para exportar buenas prácticas, como el propio PRAN



Así, ha puesto en valor la colaboración entre lo público y lo privado, resaltando el ejemplo de la vacuna. "Si no llega a ser por esa sinergia de la Unión Europea, el liderazgo del Gobierno de España en la estrategia estatal de vacunación, el compromiso de las CCAA y de la industria farmacéutica, no estaríamos en esta situación", ha recordado la ministra, haciendo hincapié en la bajada de incidencia de la Covid-19, consecuencia de las altas tasas de vacunación. "La colaboración público-privada ha llegado para quedarse, sin tapujos, sin complejos, es una alianza de voluntades científicas y políticas, ya que las alianzas nos permiten llegar más lejos y mejor", ha apostillado.



PLAN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE



Por otro lado, Darias ha destacado la importancia de la visión estratégica "desde lo verde". En este sentido, ha anunciado que, en las próximas semanas, a mediados de noviembre, se hará público el Plan de Salud y Medio Ambiente, en el marco del Tercer Foro de Aire Limpio de la Unión Europea, "porque hay que empezar a hablar de los determinantes medioambientales de la salud, que influyen en la calidad de vida y nuestra salud en general". En este plan, ha anunciado, también participa la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.



"Necesitamos combatir el cambio climático, porque ya estamos viendo que se están produciendo importantes movimientos migratorios como consecuencia del clima en diferentes partes del mundo", ha apuntado. "Por tanto, es fundamental vincular el modo de vivir en ciudades, cada vez más sostenibles, y que permitan una mejor calidad de vida, tenemos que ir de la mano la salud pública, animal y ambiental para seguir avanzando en el enfoque único de salud", ha concluido.



Por su parte, la exministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha destacado que, durante la pandemia, "ha quedado claro el papel tan relevante que tiene el Estado, que tiene que ser fuerte para hacer frente a los diferentes desafíos globales y dialogando con otros Estados". A su juicio, son necesarios liderazgos institucionales en los que confiar "en momentos como este, en los que hemos estado muy asustados".



Al igual que Darias, Garmendia ha destacado que la pandemia también ha demostrado la necesidad de trabajar de forma multidisciplinar y de "aprender unos de otros". Por último, ha puesto de relieve la importancia del fortalecimiento de los sistemas de salud pública, para enfrentar estos desafíos, que necesitan una respuesta "rápida y eficaz".