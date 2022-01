Gustavo, chófer de Teresa Campos, ¿se arrepiente de su exclusiva hablando de Bigote Arrocet?

09-04-2021 Gustavo Guillermo, chófer de Teresa Campos. MADRID, 25 (CHANCE) Siempre al lado de Teresa Campos en un discreto segundo plano, su chófer Gustavo Guillermo decidía romper su silencio concediendo una exclusiva a la revista 'Semana' para defender a la presentadora - a la que vio "llorar destrozada tras su ruptura" - y desvelar la verdadera cara de Edmundo Arrocet, al que no ha dudado en definir como "mentiroso", "embaucador" y "profesional del amor". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Terelu Campos que, como ha contado en 'Viva la vida', llamó a Gustavo hecha "una furia" cuando se enteró de la entrevista y mantuvo una conversación muy "tensa" con el fiel asistente de su madre. Y es que, preocupada por Teresa, la colaboradora ha insistido en que no quiere que nadie hable de la comunicadora, y menos la persona que junto a ella "tira de los asuntos importantes" de la malagueña.



Un reproche público al que Gustavo prefiere no contestar. Asegurando que "no voy a decir nada", el chófer de María Teresa Campos deja en el aire si se arrepiente de haber dado la exclusiva y guarda silencio sobre qué le parece el enfado de Terelu. Muy serio, tampoco desvela si ha podido hablar con la colaboradora para explicarle el por qué de su entrevista ni qué le parece el último enfrentamiento público de Terelu y Carmen Borrego. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo!