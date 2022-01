Filipinas.- Sara Duterte podría ayudar a 'Bongbong' Marcos en su candidatura a la Presidencia de Filipinas

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de Davao e hija del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, Sara Duterte-Carpio, ha trasladado que ha mantenido una conversación con el exsenador e hijo del dictador Ferdinand Marcos, Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr, la cual le podría ayudar de cara a su candidatura a la Presidencia del país.



Duterte-Carpio ha señalado que en su encuentro con 'Bongbong' ha discutido cómo su formación, Hugpong ng Pagbabago (HNP), puede ayudar en la región de Davao a la candidatura del exsenador, recoge la radiotelevisión filipina.



La hija del presidente filipino ha confirmado que no se unirá a la carrera electoral y no formará una coalición con Marcos, pues centra sus esfuerzos en lograr su reelección como alcaldesa de Davao.



'Bongbong', sin embargo, se postula a la Presidencia por el Partido Federal ng Pilipinas, y ya perdió unos comicios a la Vicepresidencia en 2016 ante Leni Robredo.



Por su parte, el presidente Duterte ha anunciado que abandonará la política cuando termine su mandato, por lo que no se presentará tampoco a las elecciones para el cargo de vicepresidente como en un principio estaba previsto.



Si finalmente cumple su anuncio, Duterte pondrá fin a cinco años en el poder, marcados por su brutal campaña antidroga, duramente criticada por organismos internacionales al considerar que la Policía ha sido partícipe en asesinatos extrajudiciales y campañas de terrorismo en su persecución contra los narcotraficantes, extendida bajo cuerda a la población civil.