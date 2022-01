España.- Sánchez remarca el compromiso de "todo el Gobierno" de modernizar la legislación laboral a través del consenso

25-10-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el seminario 'Monitoring the recovery: beyond GDP', en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a 25 de octubre de 2021, en Madrid (España). Durante el foro, en el que participan expertos de alto nivel, se reflexiona sobre cómo medir el progreso, el bienestar y la sostenibilidad, y se analiza la necesidad de desarrollar nuevos indicadores económicos, aparte del PIB. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



Aboga por que se haga "con el mayor de los consensos", tras criticar que España ha sufrido en esta década "muchísimas contrarreformas"



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "todo el Gobierno" está comprometido en abordar la "modernización de la legislación laboral" para extirpar la precariedad, impulsar la competitividad de la economía y restablecer el equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores.



"Una legislación así, con vocación de perdurar, se hará en España como se hace en Europa: con diálogo social y con vocación de consenso", ha reafirmado el presidente durante la clausura del foro de alto nivel 'Monitoring the recovery: beyond GDP' celebrado este lunes en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.



Estas declaraciones de Pedro Sánchez se producen horas antes de que PSOE y Unidas Podemos se sienten en la tarde de este lunes en la llamada Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de coalición con el objetivo de tratar de resolver la gran disputa abierta en el Ejecutivo por la derogación de la reforma laboral.



Las transformaciones para lograr un crecimiento "justo de la economía" deben hacerse, según Sánchez, "con el mayor de los consensos" porque durante esta última década España ha sufrido "muchísimas contrarreformas". En concreto, el presidente ha señalado la contrarreforma laboral y la de las pensiones de 2012 y 2013 que, según Sánchez, "quebraron y rompieron" el diálogo social.



"Me defino como un socialdemócrata del siglo XXI que aspira a seguir manteniendo fiel la esencia de lo que representa el proyecto político que yo lidero y es que nuestro país avance en términos de Justicia social", ha recalcado el presidente.