España.- La deformación del cono del volcán Cumbre Vieja provoca una emisión "enorme" de lava

01-01-1970 Imagen aérea de las coladas del volcán de La Palma SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS INVOLCAN/GUARDIA CIVIL



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)



La modificación y reconfiguración del cono principal del volcán de Cumbre Vieja continúa con emisión de una "enorme" cantidad de lava en diferentes puntos del cono, especialmente hacia el oeste, ocupando la colada primigenia. Asimismo, la nueva colada surgida el pasado sábado se encuentra parada desde hace unas 20 horas en la zona del Corazoncillo, muy cerca de las instalaciones fotovoltaicas, y prácticamente no se ha movido desde ayer.



Así lo ha informado en rueda de prensa el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, quien ha indicado que las coladas situadas al norte, que formaron fundamentalmente la colada número 8, siguen sin disponer ningún movimiento y se espera que puedan tomar dirección suroeste. En este sentido, la dirección del Pevolca sigue monitorizando estas coladas por si hubiera que aplicar nuevas medidas de protección civil.



El director del Pevolca señaló que en estos momentos hay una serie de canales lávicos que están aportando la mayor parte del flujo hacia la zona de las coladas 1, que formó el delta lávico, y 4, situada por encima de la Montaña de Todoque. Detalló que estos canales lávicos -fundamentalmente dos- se abren y aparecen en superficie o se bifurcan en varios pequeños tubos lávicos, haciendo que siga habiendo aporte en la isla baja situada en la zona de Los Guirres, donde también hay un crecimiento del delta lávico como consecuencia de este aporte de lava.



Miguel Ángel Morcuende ha precisado que mayor cantidad de lava no provoca obligatoriamente un derrame de lava, sobre todo porque el centro emisor por el que está fluyendo la misma está apuntando hacia el oeste, lo que hace que siga moviéndose por encima de las coladas anteriores. Añadió que desde el inicio de la erupción ha habido diez centros emisores, de los cuales hay unos cinco activos, y algunos se han ido abriendo y cerrando a lo largo de la erupción.



La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y portavoz del Comité Científico, María José Blanco, agregó que el problema que tiene ahora mismo la elevada tasa de emisión de lava es que pueda deteriorar el cono en la parte superior, pero insistió en que el centro de emisión está ahora en la posición óptima para no causar un daño mayor.



En cuanto a la colada 7, sigue sin llegar al mar y continúa sin aporte lávico. Además, dado que la colada número 1 está recibiendo bastante aporte de lava debido a la última deformación del cono, se están produciendo daños en casas que habían quedado aisladas en islas y que habían logrado preservarse del fuego, sobre todo en la zona de Alcalá.



AUMENTO DE LA SEÑAL DEL TREMOR.



En cuanto a la sismicidad, María José Blanco, señaló que durante el día de ayer se registraron notables amplitudes en la señal del tremor, siendo las mayores desde hace un mes, acompañado de gran sismicidad, principalmente en la zona intermedia.



El director técnico del Pevolca añadió que la "gran" salida de lava que se está produciendo en estos momentos ha provocado la recolocación de todo el material que se encuentra en profundidad, dando lugar a mucha sismicidad en la zona intermedia, entre 10 y 15 km.



A este respecto, apuntó que en el día de ayer hubo un pico muy importante de sismos en torno a las 16.30 horas, cuando también se produjo un terremoto de magnitud 4.0 sentido con una intensidad IV y con epicentro a 10 km de profundidad.



María José Blanco advirtió que sigue siendo probable que se produzcan terremotos que pueden alcanzar la intensidad VI, por lo que insistió a la ciudadanía que lea las recomendaciones sobre qué hacer ante temblores con estas intensidades.



INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS.



Según los últimos datos del Catastro en cuanto al número de construcciones destruidas, se calcula que el proceso eruptivo ha afectado a un total de 1.287 edificaciones, de las cuales 1.036 son de uso residencial; 133 de uso agrícola; 64 de uso industrial; 30 de ocio y hostelería; 11 de uso público, y 14 de otros usos.



El número de personas albergadas en centros hoteleros asciende, en estos momentos, a 453. De ellas, 63 se encuentran en un centro hotelero de Los Llanos de Aridane y 390 se hospedan en el hotel de Fuencaliente. Todas están siendo atendidas por Cruz Roja, en coordinación con los servicios sociales municipales.



Además, sobre las 13.00 horas se ha reabierto la entrada de la carretera hacia Puerto Naos, que tuvo que cerrarse después de que en el día de ayer se haya producido un desprendimiento en las inmediaciones de El Charco.